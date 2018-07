V Kriváni odovzdajú tretiu bytovku, nájomných bytov budú mať už 58

O nájomné byty je v dedine na úpätí Poľany značný záujem.

Kriváň 19. júla (TASR) - V Kriváni, najväčšej obci okresu Detva, odovzdajú po prázdninách do užívania už tretiu nájomnú bytovku so 16 bytmi. Počet bytov v tomto type bývania tak v obci dosiahne číslo 58.



O nájomné byty je v dedine na úpätí Poľany značný záujem. "Už dnes evidujeme viac ako 100 žiadostí na bývanie. Vyberať nových nájomníkov bude preto veľmi ťažké. Každopádne sa musíme držať pravidiel, ktoré sú dané pre prideľovanie tohto typu bytov," povedal TASR starosta Kriváňa Imrich Paľko.



Nájomné byty, ktoré v obci vystavali v uplynulej dekáde, zvýšili aj počet obyvateľov. V súčasnosti ich má Kriváň približne 1710. Obec sa však rozrastá aj pre stále sa zväčšujúci priemyselný park, kde by po zastabilizovaní sa talianskeho a českého investora malo pracovať vyše 500 ľudí.



"Ďalší investor, tentoraz zo Slovenska, chce stavať na opačnom konci obce veľké kvetinové centrum na ploche asi 9000 metrov štvorcových," dodáva starosta. Aj tam by malo nájsť prácu niekoľko desiatok ľudí.