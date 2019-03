Križovatka Triblavina bez kolektorov bude drahšia, tvrdia aktivisti

Križovatka Triblavina bude slúžiť všetkým motoristom a bude napájať priľahlé obce.

Bratislava 9. marca (TASR) - Diaľničná križovatka Triblavina, blízko Bratislavy, bez kolektorov bude o 2,2 milióna eur drahšia. Upozorňuje na to občianske združenie (OZ) Triblavina s tým, že začiatkom februára podpísal generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin takzvaný pokyn na zmenu stavby č. 14. NDS oponuje a tvrdí, že informácie združenia sú nekorektné. Konečná cena diela bude podľa diaľničiarov známa až po jeho dokončení a v súčasnosti ju nemôže nikto presne vyčísliť.



Predseda OZ Triblavina Milan Grožaj však tvrdí, že z pôvodnej zmluvnej sumy 19.750.470 eur na výstavbu diaľničnej križovatky vo verzii šesťpruh s obojstrannými dvojpruhovými kolektormi dochádza podpisom k zvýšeniu ceny diela o 1,7 milióna eur pri verzii osempruhovej diaľnice bez kolektorov. "V navýšení je však započítaná aj deklarovaná úspora za vypustenie kolektorov, čiže celkovo ide o navýšenie až o 2,23 milióna eur. Áno, je to presne tá zmena stavby pred dokončením, o ktorej nám tri roky predstavitelia ministerstva dopravy a NDS tvrdia, že je tá najlepšia možná, vrátane finančných úspor za zmenu stavby a dopravného riešenia diaľnice bez kolektorov," uviedol Grožaj.



V tomto navýšení však ešte nie sú podľa neho zahrnuté náklady na vypracovanú projektovú dokumentáciu pôvodne odsúhlasenej stavby "Diaľnica D1 – Križovatka Triblavina na šesťpruh s kolektormi". O to, aby križovatka mohla skutočne slúžiť aj pre občanov, sa podľa Grožaja musí postarať Bratislavský samosprávny kraj (BSK). "Ten musí zabezpečiť a aj zaplatiť jej pripojenie na cestnú sieť. Konečná cena za takúto zmenu bude preto oveľa vyššia," podotkol.



Podpísaný pokyn na zmenu č. 14 rieši podľa NDS realizáciu sanácie podložia a realizáciu násypu na diaľnici D1. "Tieto práce sú vyvolané skutočným stavom podložia a k uvedeným prácam by bolo nutné pristúpiť vo veľkej miere bez ohľadu na realizáciu šesťpruhu resp. kolektorov," povedala pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



Vplyv na cenu majú podľa nej aj zmeny vyplývajúce z potreby aktualizácie hlukovej štúdie z legislatívneho dôvodu. Ide o práce naviac oproti pôvodnému plánu. "Konečnú cenu budú tvoriť všetky realizované stavebné objekty, odpočet za nerealizované stavebné objekty, resp. časti stavebných objektov, bude vykonaný po ukončení stavby križovatky Triblavina," podotkla hovorkyňa. Konečná cena diela tak bude podľa diaľničiarov známa až po jeho dokončení.



NDS pripomína, že vplyv na čiastočné navýšenie ceny za výstavbu križovatky má aj predĺženie lehoty výstavby. Diaľničiari tvrdia, že ak by výstavbu križovatky Triblavina neblokovali aktivisti OZ Triblavina, križovatka už v súčasnosti mohla slúžiť motoristom. "Meškanie projektu spôsobilo neustále napádanie povoľovacieho procesu zo strany OZ Triblavina a v tomto zmysle samotné združenie nesie časť zodpovednosti za navýšenie ceny výstavby," tvrdí NDS.



Zdôrazňuje, že križovatka Triblavina bude slúžiť všetkým motoristom a bude napájať priľahlé obce. Dokončenie napojenia križovatky Triblavina na cesty I/61 a III/1059 mal podľa NDS aj v pôvodnom projekte zabezpečiť BSK.