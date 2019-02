Krízové centrum v Trnave sa zmenilo na zariadenie pre deti s autizmom

Na snímke budova pretransformovaného Špecializovaného zariadenia pre deti s autizmom a službu včasnej intervencie v Trnave v utorok 5. februára 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 5. februára (TASR) – Nové Špecializované zariadenie so službami pre deti s autizmom a na pomoc rodinám otvorili v Trnave. Vzniklo na Ulici Ľ. Podjavorinskej transformáciou krízového centra pre matky s deťmi, ktoré tam niekoľko rokov pôsobilo. Svoje služby bude poskytovať ambulantnou a terénnou formou.Zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Zástupca predsedu TTSK József Berényi v utorok spolu s riaditeľkou zariadenia Andreou Horníčkovou a viceprimátorkou Trnavy Evou Nemčovskou slávnostne prestrihol pásku. Uviedol, že transformáciu služieb si vyžiadala skutočnosť zvyšujúceho sa počtu detí, ktoré potrebujú takéto služby. Môžu ich využívať rodiny s deťmi z celého kraja.uviedla riaditeľka centra. Služba včasnej intervencie bude pracovať v rodinách s deťmi do sedem rokov v teréne, priamo v domácnostiach.Zariadenie, ako dodala Horníčková, je kombináciou služieb a vekovým ohraničením prvým v rámci TTSK.uviedla. Deti, ktoré prihlásia rodičia do zariadenia, musia mať odporučenie odborného lekára a byť posúdené špecialistami.