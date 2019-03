Krízový štáb Košíc rieši zosuvmi ohrozené cesty v dvoch lokalitách

V prípade Vyšného Opátskeho vedie zosuvmi ohrozená cesta k viacerým rodinným domom a chatkám, kde majú trvalý pobyt desiatky ľudí.

Košice 27. marca (TASR) – Rizikom zosuvov sú ohrozené príjazdové cesty v dvoch košických lokalitách. Ide o účelovú komunikáciu v oblasti Včelárska paseka v mestskej časti Vyšné Opátske a úsek cesty v záhradkárskej oblasti Konopiská v Košickej Novej Vsi. Opatreniami, ktoré by mali riešiť situáciu, sa v stredu zaoberá krízový štáb mesta Košice.



"O týchto dvoch lokalitách už diskutujeme dlhšiu dobu, dnes sme sa rozhodli, že musíme zakročiť, pretože tá situácia sa zo dňa na deň zhoršuje. Len čo by prišli iné poveternostné podmienky, viac vody, tak tieto cesty sú ohrozené. Dnes sme pred otázkou, či vyhlásime, alebo nevyhlásime mimoriadny stav. V každom prípade urobíme všetko pre to, aby sme neohrozovali zdravie, životy a majetok ľudí, ktorí tieto komunikácie používajú," uviedol pre novinárov primátor Jaroslav Polaček. Rozhodnutie by malo padnúť do štvrtkového (28. 3.) rána.



Určite pritom podľa primátora dôjde k uzavretiu cesty do záhradkárskej osady Konopiská v Košickej Novej Vsi, kam vedie aj obchádzková trasa. V prípade Vyšného Opátskeho vedie zosuvmi ohrozená cesta k viacerým rodinným domom a chatkám, kde majú trvalý pobyt desiatky ľudí. Ide pritom o jedinú príjazdovú cestu. "Tam pristúpime k tomu, že znížime rýchlosť, znížime nosnosť vozidiel a po ďalších informáciách sa rozhodneme, či cesta bude úplne uzavretá, alebo bude dočasne fungovať v obmedzenom režime," priblížil Polaček.



V prípade týchto problémových oblastí bude podľa neho treba objednať geologické prieskumy, ktoré definujú stav a zároveň určia, akým spôsobom riešiť sanáciu ciest.