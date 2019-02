Jednu poškodenú koľaj v Krompachoch spojazdnia v najbližších hodinách

Pri nehode sa nikto nezranil a jej príčina je momentálne predmetom vyšetrovania.

Krompachy 19. februára (TASR) – Železničnú dopravu na východe Slovenska ochromila sobotňajšia (16. 2.) nehoda v Krompachoch, pri ktorej sa vykoľajilo deväť vozňov súpravy nákladného vlaku spoločnosti Lokorail, a.s. Jednu z koľají by mohli uviesť do prevádzky už v utorok večer. Uviedol to hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč.



Pri nehode sa nikto nezranil a jej príčina je momentálne predmetom vyšetrovania. "Práce na trati pokračujú bez prestávky od nedele (17. 2.) a prebiehajú pod dohľadom námestníka generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku Igora Poláka," uviedol Lukáč.



Pre nehodu, ktorá sa stala v sobotu večer, keď sa pri železničnej stanici Krompachy najprv vykoľajil jeden vozeň, následne sa roztrhla súprava a vykoľajilo sa ďalších osem vozňov, bola železničná doprava v úseku Spišské Vlachy - Margecany zastavená. "Najprv sme vlastnými kapacitami pracovali na odstránení prepravovaného materiálu z vozňov. Zároveň sme v súvislosti so stiahnutím vykoľajených vagónov z trate požiadali o použitie ťažkej hasičskej techniky, ktorá dorazila na miesto nehody v pondelok (18. 2.) ráno," doplnil Lukáč. Počas celého pondelka podľa neho prebiehalo odstraňovanie vagónov pomocou hasičského ťažného tanku a následne začali železničiari okamžite s prácami na oprave značne poškodených koľají. Na oprave jednej z nich pracovali počas noci z pondelka na utorok a opravy prebiehajú aj počas celého dňa. "Pokračujeme v pokladaní asi 90 metrov dlhého úseku," dodal hovorca.



ŽSR predpokladajú, že v neskorších večerných hodinách by mala byť jedna z koľají sprejazdnená pre dopravu. Následne budú večer a v noci na stredu 20. februára pokračovať opravou približne 300 metrov dlhého úseku na druhej poškodenej koľaji. Oprava bude v stredu prebiehať počas premávky na sprejazdnenej koľaji, na ktorej v tom čase obmedzia rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu.



Vlaky osobnej prepravy sú zo Spišských Vlachov až do odvolania vypravované naspäť smer Bratislava a z Margecian naspäť smer Košice. V úseku medzi Spišskými Vlachmi a Margecanmi je v súčasnosti doprava nahradená autobusmi.