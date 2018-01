Pankuškové fašiangy v Krompachoch ponúkajú zábavu a tradičné pochúťky

Na návštevníkov čakajú folklórne vystúpenia, tradičné jedlá a domáce špeciality, zábavné súťaže či prehliadka fašiangových masiek.

Krompachy 27. januára (TASR) – Fašiangovú tradíciu priamo na lyžiarskom svahu ponúka festival Pankuškové fašiangy, ktorý sa v sobotu a nedeľu (28.1.) koná v rekreačnom stredisku Krompachy – Plejsy. Na návštevníkov čakajú folklórne vystúpenia, tradičné jedlá a domáce špeciality, zábavné súťaže či prehliadka fašiangových masiek.



Na festivale nesmú chýbať zlato-hnedé šišky, ktoré v Krompachoch nazývajú pankušky. Práve gastronómia je hlavnou témou festivalu, prvého tohtoročného Top podujatia programu Terra Incognita.



"Najväčší jedáci sa dokonca budú môcť predviesť v súťaži v jedení pankušiek. Ten, kto ich zje najviac alebo za najkratší čas, sa nielen dosýta naje, ale získa aj odmenu," pozýva na podujatie primátorka Krompách Iveta Rušinová. Typickú zabíjačku a výrobu mäsových špecialít ponúknu hostia z Rumunska a česko-slovenský tím zložený zo zástupcov partnerských miest Rýmařov a Krompachy.



V programe sú početné folklórne a hudobné skupiny, medzi ktorými sú aj finalisti televíznej šou Zem spieva – spevácka skupina Šafolka. Otvorenie so sprievodom folklórnych súborov je v sobotu o 10.00 h, o 14.10 h je prehliadka fašiangových masiek. Dostupnosť dejiska podujatia v sobotu zabezpečuje obojsmerná kyvadlová autobusová doprava z krompašskej železničnej stanice.



Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku podujatia programu Terra Incognita sú pestrým žánrovým mixom a návratom k tradíciám predkov, ktoré už často môžu upadať do zabudnutia. "So zimou sa mnohým z nás neodmysliteľne spájajú fašiangy, ale aj zabíjačka a sladké šišky pripomínajúce bezstarostné detské časy. Mňa ako nadšenca snowboardingu osobitne teší, že Pankuškové fašiangy spájajú tieto gastronomické zvyky so športom na snehu," uviedol.



Lyžiarske trate v Plejsoch sú homologizované pre slalom, obrovský slalom a super obrovský slalom a niekoľkokrát boli dejiskom pretekov Európskeho pohára. Okrem toho sa stredisko nachádza blízko dvoch turistických atraktivít Svetového dedičstva UNESCO – Spišského hradu a Kostola Ducha Svätého v Žehre. Práve spojenie týchto faktorov a fašiangových tradícií je dôvodom, pre ktorý je podujatie aj v roku 2018 vo výbere Top podujatí regiónu.