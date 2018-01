VIDEO: V dielni rezortu vnútra v Krompachoch sa Rómovia učia pracovať

V súčasnosti pracujú za minimálnu mzdu a viac-menej sú na akomsi medzitrhu práce, kde sa učia praktické zručnosti v stolárskej výrobe.

Krompachy 19. januára (TASR) – Základným pracovným návykom a zručnostiam sa v súčasnosti učí v dielni na výrobu dreveného nábytku v Krompachoch, ktorú zriadilo Ministerstvo vnútra SR, päť ľudí. „Jedna takáto dielňa funguje vo Svidníku, tá sa venuje výrobe okien, tu pracujú s drevom. Chceme postupne v tejto dielni naučiť základné postupy ľudí jednak z rómskej osady, ale aj iných, ktorí o to budú mať záujem. Majú šancu sa tu zaučiť v stolárskej výrobe a tu v okolí je niekoľko firiem, ktoré majú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, v ktorých by sa mohli následne uplatniť,“ uviedol nedávno v Krompachoch minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).



V súčasnosti pracujú za minimálnu mzdu a viac-menej sú na akomsi medzitrhu práce, kde sa učia praktické zručnosti v stolárskej výrobe. Podľa ministra by mali byť následne v priebehu niekoľkých mesiacov pripravení pracovať aj v náročnejších podmienkach a za vyššiu mzdu. „Úmyselne sme túto dielňu umiestnili priamo vedľa rómskej osady, aby sme videli, či ten systém bude fungovať a či budú mať o prácu záujem. Už sa nemôžu na nič vyhovárať, ani na dopravu, ani na náklady s tým súvisiace,“ konštatoval Kaliňák.



V krompašskej dielni by mohlo pracovať asi 15 ľudí, ktorí doteraz žiadne pracovné skúsenosti nemali. Ďalších desať zamestnancov bude na nich dozerať a pripravovať ich na náročnejší trh práce. Podľa Kaliňáka bude mať takto šancu fungovať aj integrácia sociálne vylúčených spoločenstiev.







„Aktivitu ministra vnútra vnímame ako nesystémovú a neefektívnu. Navyše s takmer žiadnym potenciálom vyriešenia problému so zamestnanosťou Rómov z osád aj vzhľadom na to, že novozaložená dielňa v Krompachoch ponúka prácu iba niekoľkým z viac ako tisícky nezamestnaných,“ komentoval bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák z hnutia OĽaNO. Odporúča vláde, aby využila situáciu na trhu práce, kde je na jednej strane obrovské množstvo voľných miest a na strane druhej množstvo nezamestnaných Rómov.



Ďalším opatrením na zníženie dlhodobej nezamestnanosti je podľa Polláka podmienenie každého verejného obstarávania uplatnením sociálneho aspektu. „Každá zákazka financovaná z verejných zdrojov musí byť podmienená zamestnaním dlhodobo nezamestnaných priamo z regiónu či lokality, kde sa zákazka vykonáva,“ objasnil.



Podľa ministra sú praktické skúsenosti napríklad zo Sečoviec či Veľkej Lomnice, že práca je pre segregované komunity akousi prirodzenou sterilizáciou. Platí, že každá rodina, v ktorej pracuje aspoň jeden z rodičov, má výrazne menší počet detí ako tie, ktoré sú odkázané len na sociálne dávky.



„Každý, kto dostane plat a zmení systém rozpočtu v rodine z príjmu za deti na príjem za prácu, pracuje s peniazmi úplne inak a má toľko detí, aby sa vedel z tej mzdy o nich postarať. Toto je prirodzený spôsob, iný, ktorý by bol za hranicami štandardnej spoločnosti, ani nemusíme vymýšľať. Práve práca naučí tých ľudí omnoho väčšej zodpovednosti a aj takýmto spôsobom chceme k tomu prispieť,“ poznamenal na margo významu dielní Kaliňák. Rezort vnútra pripravuje aj zriadenie ďalších takýchto zariadení, ktoré budú zamerané nielen na stolársku výrobu, ale aj na kovospracujúci a ľahký elektrotechnický priemysel.



„Ministrovi vnútra odporúčame, aby namiesto divadla v osade konečne začal riešiť problémy v lokalitách s rómskym obyvateľstvom a aby 380 miliónov eur, ktoré som ako splnomocnenec vlády pre rómske komunity vybojoval pre Slovensko, využil na to, aby z rómskych detí raz boli vzdelaní ľudia, ktorí budú platiť dane, aby sa čo najviac Rómov urýchlene zamestnalo, aby sa životné podmienky v rómskych komunitách upravili a nehrozilo tak žiadne nebezpečenstvo vzniku akejkoľvek nákazlivej choroby,“ zdôraznil Pollák na margo ministrových vyjadrení ohľadom prirodzenej sterilizácie.