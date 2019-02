Liv, Yael alebo Kyden, aj také mená zapísala vlani krompašská matrika

Už niekoľko rokov sú tam zvyknutí, že klasické mená idú pomaly do úzadia a nahrádzajú ich menej tradičné, pričom niektoré znejú až priam exoticky.

Krompachy 2. februára (TASR) – Krompašská matrika vlani opäť zapísala aj niekoľko netradičných mien. Do matričného obvodu okrem mesta Krompachy patria aj obce Slovinky, Kolinovce a Kaľava a tomto obvode v roku 2018 zapísali 757 detí narodených v krompašskej nemocnici. „Z celkového počtu sa narodilo 375 dievčat a 382 chlapcov. V minulom roku pribudlo do Krompách 134 detí, ktoré sa narodili nielen v krompašskej pôrodnici, ale aj inde,“ uviedla Lucia Ďorková z Mestského úradu v Krompachoch.



Medzi krstnými menami, ktoré rodičia vybrali svojim deťom, sú okrem tradičných mien aj ojedinelé a netradičné. Už niekoľko rokov sú tam zvyknutí, že klasické mená idú pomaly do úzadia a nahrádzajú ich menej tradičné, pričom niektoré znejú až priam exoticky. „Medzi nezvyčajnými chlapčenskými menami sa objavili mená ako Kyden, Celyn, Yavuz, Tyler či Jenkins. Rovnako zaujímavé mená dostali aj dievčatá, a tak krompašská matrika zapísala mená ako Hazel, Turna, Melek, Shania, Liv, Yael, Kylie, Keisha a Aeryn,“ vymenovala Ďorková.



Ak sa niektorí rodičia rozhodnú dať svojmu dieťaťu netradičné meno, jeho skutočnosť si môžu overiť aj na príslušnom matričnom úrade ešte pred narodením dieťaťa. Pracovníčky úradu upozorňujú, že do matričnej knihy a rodného listu je možné zapísať len také meno, ktoré sa nachádza v medzinárodnom zozname mien. Existenciu mien, s ktorými sa pracovníčky krompašskej matriky doposiaľ nestretli, si pred zapísaním musia overiť online. „V prípade, že sa dané meno nenachádza v medzinárodnom zozname, je povinnosťou rodičov predložiť príslušnému matričnému úradu doklad, že nimi vybrané meno v určitom štáte skutočne existuje a dokladujú aj úradnú podobu tohto mena,“ vysvetľuje Ďorková.



Minulý rok sa v krompašskom obvode zosobášilo 57 párov, pričom väčšinu tvorili cirkevné sobáše. Vlani podľa Ďorkovej zomrelo viac mužov ako žien a dohromady tam zaznamenali 187 úmrtí.