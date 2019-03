Krstili knihu o tom, ako sa postarať o raneného v mimoriadnej udalosti

Ako pri krste knihy uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko, zdravotná služba je neodmysliteľnou súčasťou Ozbrojených síl SR, ktoré sú zase súčasťou občianskej spoločnosti.

Pliešovce 27. marca (TASR) - Aj krst knihy, ktorá je o tom, ako sa postarať o raneného pri mimoriadnych udalostiach, bol súčasťou medzinárodnej konferencie s názvom Poučme sa z minulosti - Lešť 2019, ktorá sa koná v stredu v Pliešovciach v okrese Zvolen. Autormi knihy sú dvaja členovia 5. pluku špeciálneho určenia - zdravotnícky inštruktor a starší zdravotník a Dagmar Tomčányová zo záchranárskeho združenia Salus Vitalis.



"Kniha vznikla po dlhoročnej spolupráci s vojenskými zdravotníkmi. Sú v nej popísané skúsenosti civilných zdravotníckych záchranárskych zložiek so zložkami vojenskými v čase mieru. Kniha vznikla preto, aby sme tieto naše skúsenosti odovzdali ďalej," povedala pre TASR Tomčányová. Kniha je podľa nej o to cennejšia, že vychádza z praktických skúseností záchranárov.



Ako pri krste knihy uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko, zdravotná služba je neodmysliteľnou súčasťou Ozbrojených síl SR, ktoré sú zase súčasťou občianskej spoločnosti. "Kvality tejto zdravotnej služby sa preukazujú jednak pri medzinárodných operáciách, pri spolupráci s Integrovaným záchranným systémom na Slovensku, ale aj v spolupráci s rôznymi združeniami, ako je napríklad aj Salus Vitalis," uviedol. "Knihu písali autori - vojaci nad rámec svojich povinností, som im teda vďačný a aj preto som im prišiel dnes poďakovať," dodal.



Podľa hlavného lekára Ozbrojených síl SR Vladimíra Lengvarského, vojenským záchranárom sa stane iba človek s patričným vzdelaním. Vojenskí záchranári sa ale zameriavajú najmä na urgentnú medicínu a riešenie udalostí s hromadným postihnutím osôb. Školení sú podľa štandardov NATO. V ozbrojených zložkách ich pôsobí približne 300. "Naše skúsenosti sa snažíme odovzdávať aj ďalej a to našim civilným kolegom," doplnil.



Medzinárodná odborná konferencia Poučme sa z minulosti - Lešť 2019 je súčasťou súťaže záchranárskych posádok, ktorá sa bude konať v nasledujúcich dňoch vo výcvikovom priestore Lešť. Je určená pre všetky zložky integrovaného záchranného systému. Zúčastňuje sa na nej približne 400 ľudí. Súťaž organizuje združenie Salus Vitalis spolu s 5. plukom špeciálneho určenia zo Žiliny. Súťažiť bude 35 posádok zo Slovenska a z Českej republiky.



Občianske združenie Salus Vitalis združuje skúsených záchranárov za účelom poskytovania prvej pomoci. Medzi jeho ďalšie činnosti patrí aj pomoc pri likvidácii následkov mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm.