Kruhový objazd v centre Prestavlkov zdobí socha svätého Vojtecha

Prestavlky 28. februára (TASR) - Kruhový objazd v centre Prestavĺk (okres Žiar nad Hronom) zdobí drevená socha svätého Vojtecha v životnej veľkosti. Starosta Ján Abrahám priblížil, že ju pre obec vyrezal amatérsky sochár z lipového dreva.



"Pred kostolom sme mali dve lipy, ktorých korene už išli do základov. Preto sme ich vypílili a z jedného kmeňa sme dali spraviť amatérskemu sochárovi Zdenovi Tóthovi zo Žiaru nad Hronom tohto svätca," uviedol Abrahám. Svätého Vojtecha má obec aj v erbe. Ide o biskupa ostrihomského arcibiskupstva.



Sochu svätca umiestnili do stredu kruhového objazdu, ktorý v dedine vybudovali vlani. Vyriešili tak rozľahlú a neupravenú križovatku pred obecným úradom a pri materskej škole.



Súčasťou obce Prestavlky je aj časť Horná Trnávka. "Niečo podobné by sme chceli dať spraviť aj tu, Horná Trnávka má v erbe strom a srnu," dodal Abrahám s tým, že sochy by tam chceli umiestniť pred kultúrno-spoločenské centrum.