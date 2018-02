Fašiangove páračky sú v Krupine už desiaty rok

Na jubilejné fašiangové páračky prídu do Krupiny staršie, ale aj neskôr narodené ženy zo Bzovíka, Čabraďského Vrbovka a samozrejme z Krupiny.

Krupina 7. februára (TASR) - Už desiaty ročník Fašiangových páračiek sa uskutoční v stredu o 16.30 h v Krupine. Starý dedinský zvyk párania peria obnovilo v roku 2009 občianske združenie (OZ) Nádej z Uňatína, ktoré ho pred tým organizovalo v domovskej obci pri Krupine.



"Toto podujatie sme preniesli pred desiatimi rokmi z dediny do mesta a dnes paradoxne viaceré obce v Honte si od nás zobrali vzor a páračky začali organizovať na dedinách," povedala TASR predsedníčka OZ Mária Behanovská.



Na jubilejné fašiangové páračky prídu do Krupiny staršie, ale aj neskôr narodené ženy zo Bzovíka, Čabraďského Vrbovka a samozrejme z Krupiny. Aby práca lepšie ubiehala, ženy budú rozprávať rôzne humorné príhody. K ženám - páračkám, by sa mali pridať aj miestni muzikanti z ľudovej hudby. Okrem starých obyčajou prinesú dedinčania do mesta aj pampúchy a pálenku.



Podľa Behanovskej páračky v tom pravom slova zmysle už dnes nenájdete ani na dedine. "Aj perie na dnešné podujatie už musíme prácne zháňať. V posledných rokoch nám ho ale dáva jedna z miestnych chovateliek husí," dodala.



Podľa etnografov bola perina plná husacieho peria oddávna súčasťou vena každej mladej dievčiny súcej na vydaj. Napárať perie do takej periny však nebola jednoduché. Gazdiné po celé leto starostlivo zbierali a ukladali každé pierko a usilovne šklbali či podšklbávali husi, aby mali na zimné páračky dostatok peria.