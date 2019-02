V Krupine je opäť lekárska pohotovosť pre dospelých

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

Pohotovosť bude otvorená v pracovné dni od 16. h do 22. h, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 7. h do 22. h. Vzniknúť by mala aj pohotovostná lekáreň, ktorá bude otvorená do 22.30 h.

Krupina 4. februára (TASR) - V Krupine opäť funguje pohotovosť pre dospelých. Ambulantná pohotovostná služba (APS) začala pracovať od 1. februára 2019 v tamojšej nemocnici na Ulici 29. augusta č. 25.



Ako informoval primátor Krupiny Radoslav Vazan, APS sa podarilo zriadiť v spolupráci so súkromným prevádzkovateľom Jozefom Strelcom a s obvodnými a internými lekármi.



Pohotovosť bude otvorená v pracovné dni od 16. h do 22. h, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 7. h do 22. h. Vzniknúť by mala aj pohotovostná lekáreň, ktorá bude otvorená do 22.30 h.



Detská pohotovosť je ale naďalej pre všetky tri okresy, teda Zvolen, Detvu a Krupinu vo Zvolene.



Pohotovosť pre dospelých začala opäť po roku fungovať od začiatku januára 2019 aj v susednej Detve.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.