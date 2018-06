Krupinská COOP Jednota zvýšila obrat o 5,3 % na temer 115 miliónov eur

Družstvo k 31. decembru 2017 prevádzkovalo celkom 160 predajní v štyroch krajoch a v 11 okresoch.

Krupina 5. júna (TASR) – Maloobchodný obrat takmer 115 miliónov eur dosiahlo vlani spotrebné družstvo COOP Jednota Krupina. Bolo to o 5,3 % viac ako rok pred tým. Pre TASR to uviedol vedúci ekonomického úseku družstva Ján Ungvarský.



Družstvo k 31. decembru 2017 prevádzkovalo celkom 160 predajní v štyroch krajoch a v 11 okresoch. "V roku 2017 sme preinvestovali celkovo dva milióny eur. Tieto investície smerovali predovšetkým do rekonštrukcií a modernizácií existujúcich predajní, ale taktiež do prístavby skladov v našom logistickom centre. Súčasťou modernizácie predajní je okrem ich vybavenia novou chladiacou a mraziacou technológiou aj výmena osvetlenia predajných priestorov úspornými LED svietidlami s nižšou spotrebou energie," priblížil ďalej Ungvarský.



Družstvo aj tento rok plánuje pokračovať v rekonštrukciách a modernizáciách existujúcej predajnej siete. "V tomto roku sme už ukončili prestavbu predajne v obci Kriváň na supermarket, kde sme rozšírili predajnú plochu o 120 štvorcových metrov. V štádiu stavebných príprav sú modernizácie predajní v Detve, Badíne, Kalinove, Šahách, Banskej Bystrici a Veľkom Krtíši. V priebehu roka 2018 plánujeme aj so začatím výstavby nového supermarketu vo Zvolene," doplnil zástupca družstva.



Krupinská COOP Jednota zamestnávala ku koncu uplynulého roka 941 ľudí, čo bol takmer rovnaký počet ako v roku 2016.