V Košickom samosprávnom kraji vytvoria farmu na pestovanie zeleniny

Košice 2. februára (TASR) - Memorandum o spolupráci pri vytvorení modelovej farmy na pestovanie zeleniny v biokvalite na území Košického kraja podpísali v piatok predseda KSK Rastislav Trnka a ekologický pestovateľ zeleniny a vynálezca systému AgroKruh Ján Šlinský. Podpis memoranda je prvým krokom k realizácii projektu, ktorý môže priniesť trvalo udržateľný rozvoj celého regiónu v podmienkach malých fariem.



AgroKruh je systém určený na aplikovanie princípov trvalej udržateľnosti v pestovaní a distribúcii zeleniny. Jeho technickou súčasťou je zariadenie na obrábanie pôdy v riadku v tvare špirály. Technológia umožňuje aplikovať trvalo udržateľný rozvoj v podmienkach malej rodinnej farmy so zameraním na zeleninu v biokvalite.



Základným cieľom spolupráce KSK a Jána Šlinského, ktorý je držiteľom ochrannej známky AgroKruh, vedenej v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR, je vytvorenie funkčného modelu vzorovej farmy na pestovanie zeleniny v biokvalite pri využití technológie AgroKruh na území kraja.



"Naším cieľom je pohnúť s regionálnym rozvojom v oblasti poľnohospodárstva, pomôcť malým pestovateľom. Hoci nejde o priamu kompetenciu samosprávneho kraja, perspektívu rozšírenia tohto spôsobu poľnohospodárskej produkcie vidíme predovšetkým v našich stredných školách. V takých, ktoré sú zamerané na poľnohospodárstvo, aj v tých, ktoré sa venujú strojárskej výrobe," vysvetlil zámer predseda KSK Rastislav Trnka.



"Pri vývoji mojej technológie som hľadal spôsob, ako zastaviť degradáciu pôdy a ľuďom ponúkať za obvyklé ceny zeleninu v biokvalite. V spolupráci s KSK vidím možnosť overiť, do akej miery je táto technológia použiteľná pri pestovaní zeleniny na vhodnom území Východoslovenskej nížiny," hovorí Ján Šlinský.



Systém môže podľa Trnku fungovať aj ako sociálny podnik. "Existuje viacero variácií distribučných kanálov, ktoré sme pripravení spustiť. Sme v prvej fáze, urobili sme prvý krok. Som presvedčený, že v tomto projekte budú nasledovať aj ďalšie. Mali by priniesť konkrétnu podporu rozvoju malého a stredného podnikania v našom regióne," zdôraznil Trnka.



Podstatou AgroKruhu je vytvorenie kruhových polí s riadkom v tvare špirály, ktorý je obrábaný otočným ramenom na elektrický pohon. Na tento agrotechnický most je možné pripevniť rýľovací stroj, sejačku, hrobkovač, kombináciu rotačného kypriča a hrobkovacej radlice a pracovnú plošinu na ručne vykonávané práce. Optimálna rozloha farmy podľa Šlinského je dva hektáre. Na tejto rozlohe môže byť 15 kruhov, ktoré obrába päť mostových nosičov náradia. Takúto farmu obhospodária dvaja ľudia.