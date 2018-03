Košický kraj ostáva bez podpredsedov, poslanci nezvolili D. Rusnáka

Návrh predložil predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý po jeho neschválení už ďalších kandidátov nenavrhol.

Košice 7. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) ostáva naďalej bez podpredsedu. Zastupiteľstvo KSK v stredu nezvolilo do tejto funkcie krajského poslanca za KDH Daniela Rusnáka. Návrh predložil predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý po jeho neschválení už ďalších kandidátov nenavrhol.



Za Rusnáka hlasovalo 27 z 54 prítomných poslancov, na zvolenie mu tak chýbal jediný hlas. Podľa návrhu predloženého priamo na rokovaní mal Rusnák za vykonávanie funkcie dostávať mesačnú odmenu vo výške 2650 eur.



"Keďže nakoniec sa nenašla väčšina, napriek tomu, že viacerí poslanci ma ubezpečovali, že s týmto návrhom nebude problém, tak nakoniec som sa rozhodol predložiť len tento jeden návrh," uviedol Trnka na novinársku otázku, či mal pripravených viac návrhov na podpredsedov.



Opozičné poslanecké kluby Smer-SD, Most-Híd a spoločný klub nezávislých poslancov, SNS a Šport do Košíc a na Východ (ŠKV) žiadali pre seba posty troch podpredsedov. Svojich podpredsedov navrhovali aj pravicový klub SaS-KDH-OĽaNO-NOVA a klub nezávislých poslancov, ktoré podporujú Trnku. Predseda KSK piatich podpredsedov jednoznačne odmieta.



Rokovania o otázke podpredsedov podľa Trnku prebiehali pred zastupiteľstvom s klubmi aj individuálne a bolo viacero alternatív. "Keď vám niekto do očí niečo opakovane povie a prisľúbi, a nakoniec zahlasuje inak, tak je to minimálne otázka na jeho svedomie. Takže, títo poslanci asi nebudú tí, s ktorými je potrebné rokovať o niektorých materiáloch a bodoch," skonštatoval. Či sa bude voľba podpredsedov riešiť na najbližšom zastupiteľstve, je podľa neho zatiaľ otvorenou otázkou.



Absencia podpredsedov by podľa neho nemala byť zatiaľ zásadný problém pre fungovanie KSK. "Nemôžem chodiť na všetky stretnutia, je to časovo náročné, takže budem to musieť personálne vyriešiť inak, to znamená z radov zamestnancov. Ale chod by mal byť zabezpečený bezproblémovo, čo sa týka KSK," povedal.



Šéfka najväčšieho poslaneckého klubu Smer-SD Renáta Lenártová uviedla, že kompetencia navrhovať podpredsedov je v okruhu pôsobnosti predsedu KSK. Rokovania v tejto veci za účasti opozičných klubov podľa nej neprebiehali. "Stále si stojíme za naším návrhom – traja kandidáti z regiónov, ktorí majú najsilnejší mandát, ktorí by pracovali každý za minimálnu mzdu," povedala.



Nezvolený kandidát Daniel Rusnák konštatoval, že vzhľadom na informácie pred rokovaním a priebeh zastupiteľstva necíti žiadne sklamanie a viac-menej čakal daný výsledok. "To, ako sa navolili predsedovia komisií, ten prístup väčšiny – 31 z 57 poslancov, keď si z 12 komisií zobrali deväť, myslím, že o nejakej proporcionálnosti nemožno ani hovoriť, a bolo jasné, že títo ľudia nepodporia moju kandidatúru," povedal. Dodal však, že pri voľbe sa hlasovania zdržal aj jeden člen z jeho klubu Emil Kočiš, ktorého sa preto chce opýtať na dôvod.



Poslanci na zasadnutí zriadili 12 komisií Zastupiteľstva KSK, zvolili ich predsedov a členov. Predsedami v komisiách sa stali v mandátovej Ján Volný (Smer-SD), k hospodáreniu s majetkom Ján Jakubov (Smer-SD), pre cirkevné a spoločenské otázky Vladimír Saxa (KDH), vo finančnej komisii František Petro (Smer-SD), v sociálnej Jana Cibereová (Smer-SD), v kultúrnej Pavol Burdiga (Most-Híd), v dopravnej Igor Petrik (nezaradený) a v školskej Marek Čižmár (nezaradený). Na čele komisie regionálneho rozvoja bude Dušan Tomaško (nezaradený), v komisii cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Jana Skokanová (KDH) a v komisii územného plánovania a životného prostredia Ladislav Rovinský (nezaradený). V zdravotnej komisii nezvolili za predsedníčku medzi kandidátkami Renátou Lenártovou (Smer-SD) a Ivetou Fulkovou (SaS) ani na druhý raz pre rovnaký počet hlasov, voľbu preto odložili na budúce zasadnutie.



Na úvod zastupiteľstva venovali poslanci minútu ticha pamiatke zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Na rokovaní vystúpila aj poslankyňa Národnej rady SR Alena Bašistová (nezaradená) s výzvou, aby predpokladaná suma 1,7 milióna eur predstavujúca úsporu financií oproti minulému roku v rámci prijatej novely zákona o sociálnych službách bola použitá výlučne v oblasti sociálnych služieb v pôsobnosti KSK. "Úspora, ktorá nastala, ostane v sociálnej oblasti. Akurát budeme diskutovať s poslancami o štruktúre prerozdelenia, do ktorých presne podkapitol pôjde," reagoval Trnka.