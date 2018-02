Poslanci košickej samosprávy kritizujú nefunkčnosť zastupiteľstva

Trnku vyzvali, aby ich návrhy prijal a ukázal, či o spôsobe vedenia kraja rozhoduje on, alebo kraj riadi poslanec Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý posledné rokovania zablokoval.

Košice 8. februára (TASR) - Poslanecké kluby strán Smer–SD a Most–Híd, ako aj poslanecký klub strán SNS, Šport do Košíc a na Východ (ŠKV) i nezávislí poslanci v Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja (KSK) kritizujú nefunkčnosť krajského zastupiteľstva. Hovoria o provizórnej práci Úradu KSK bez odborných komisií a schváleného rozpočtu, čo podľa nich nepomáha kraju a jeho obyvateľom. Informovala o tom košická krajská organizácia Smeru-SD.



Zástupcovia spomínaných poslaneckých klubov, ktorí združujú 31 poslancov, predložia preto predsedovi KSK Rastislavovi Trnkovi návrh na čo najrýchlejšie spustenie práce krajského zastupiteľstva. Cieľom je, ako tvrdia, urýchlené sfunkčnenie krajského zastupiteľstva a posilnenie zastúpenia regiónov vo vedení kraja.



"Vzhľadom na to, že predseda kraja i riaditeľ Úradu KSK sú Košičania, naše kluby navrhnú vymenovanie troch podpredsedov z regiónov kraja – poslancov s najväčším mandátom, aby mohli prinášať do vedenia kraja informácie a podnety z regiónov. V posledných rokoch je zjavné, že Košice sa hospodársky od kraja vzďaľujú a považujeme za nevyhnutné na to reagovať aj pri obsadzovaní postov podpredsedov," uvádza sa vo vyhlásení poslaneckých klubov.



Rovnako predostrú predsedovi KSK návrh na sformovanie všetkých potrebných orgánov krajského zastupiteľstva tak, aby mohlo riadne plniť svoju funkciu. "Zastupiteľstvo Košického kraja je jediné na Slovensku, ktoré ešte riadne nerokovalo, nezriadilo svoje komisie a nemá schválený ani plán zasadnutí," upozornili poslanci.



Poslanecké kluby podľa svojho stanoviska rešpektujú právo predsedu či ostatných dvoch poslaneckých klubov na nominovanie ich zástupcov do vedenia kraja aj komisií. Sú preto ochotné nominácie pri akceptovaní ich návrhov podporiť. "Aj preto navrhujeme za naše kluby na pozíciu podpredsedov poslancov, ktorí budú túto funkciu vykonávať za minimálnu mzdu, teda za najnižšiu zákonom stanovenú odmenu," tvrdia zástupcovia poslaneckých klubov.



Trnku vyzvali, aby ich návrhy prijal a ukázal, či o spôsobe vedenia kraja rozhoduje on, alebo kraj riadi poslanec Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý posledné rokovania zablokoval. "Odsúvanie ustanovenia orgánov krajského zastupiteľstva nie je na prospech obyvateľov nášho kraja a znemožňuje riadnu prácu krajského zastupiteľstva," zhrnuli zástupcovia poslaneckých klubov.



Predsedu KSK prekvapilo spoločné vyhlásenie poslaneckých klubov strany Smer-SD, Most-Híd a klubu strán SNS, ŠKV a časti nezávislých poslancov zastupiteľstva KSK. "V piatok (9.2.) popoludní je naplánované stretnutie predsedov všetkých piatich poslaneckých klubov zastupiteľstva KSK vrátane tých, ktorí sa podpísali pod vyhlásenie. Na stretnutí budem diskutovať so všetkými predsedami klubov aj o témach, ktoré spoločne prezentovali vo svojom vyhlásení. Po skončení rokovania sa môžem k tomu všetkému bližšie vyjadriť, no nemyslím si, že je vhodné a korektné si teraz čokoľvek odkazovať cez médiá," uviedol pre TASR Trnka.