Kto sa stane primátorom Bratislavy, odhaduje projekt Ktovyhravolby.sk

Ako informovali autori, model je aktualizovaný na dennej báze, pričom na sociálnych sieťach o jeho stave informujú približne raz do týždňa.

Bratislava 7. októbra (TASR) - Nový model pre primátorské voľby v Bratislave spustili autori projektu Ktovyhravolby.sk Daniel Kerekes a Michal Škop. Funguje na rovnakom princípe ako prezidentský model, teda primárnu rolu v predikcii hrajú kurzy stávkových kancelárií korigované verejne publikovanými predvolebnými prieskumami.



"S myšlienkou spustiť aj model pre komunálne voľby sme sa pohrávali už od začiatku projektu. Neboli sme si ale istí, či budú k dispozícii dáta, ktoré k predikcii potrebujeme. Teraz sa objavili a tak sme neváhali," priblížil.



Vzhľadom na jednokolové voľby primátora Bratislavy sú výsledky predikcie medzi kandidátmi na primátora vyrovnanejšie. „Prezidentský model nadhodnocuje prezidentských kandidátov, ktorí majú vyššiu šancu postúpiť do druhého kola a, naopak, podhodnocuje pravdepodobnosť kandidátov, u ktorých je šanca na postup do druhého kola nízka," uviedol na margo rozdielnosti vo výsledkoch prezidentského a primátorského modelu.



Kerekes upozornil, že model neodhaduje volebné preferencie, ale pravdepodobnosť celkového volebného víťazstva. "Hodnoty v modeli možno interpretovať ako aktuálny stav pravdepodobnosti, že niektorý z kandidátov sa stane primátorom."



Ako informovali autori, model je aktualizovaný na dennej báze, pričom na sociálnych sieťach o jeho stave informujú približne raz do týždňa. Záujem o výsledky podľa nich rastie.



Projekt je inšpirovaný podobnými projektmi zo zahraničia, ako sú PredictWise či Kdovyhrajevolby.cz.