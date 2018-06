VIDEO: Odštartoval 64. ročník Folklórneho festivalu Východná

Program tohtoročného festivalu je zameraný predovšetkým na svadobné zvyky na Slovensku.



Východná 29. júna (TASR) – Zaplnený amfiteáter pod majestátnym Kriváňom v týchto chvíľach ožíva slávnostným otváracím ceremoniálom 64. ročníka Folklórneho festivalu Východná. Vo svojich vystúpeniach sa tancom, spevom a dobrou náladou počas najbližších dní až do nedele (1.7.) predstaví dovedna 1770 účinkujúcich. Program tohtoročného festivalu je zameraný predovšetkým na svadobné zvyky na Slovensku.



„Dnes nás čaká päť javiskových programov. Oslávime 70 rokov Jána Ambróza a predvedieme aj päť najlepších súborov a choreografií, ktoré zvíťazili na tohtoročnej súťaži Tancuj, tancuj,“ uviedol pre TASR programový riaditeľ festivalu Pavol Pitoňák.



Počas soboty (30.6.) je pre návštevníkov pripravených množstvo tanečných škôl, mimoscénických aj interaktívnych programov. „Večer si spomenieme aj na Juraja Kubánku a oslávime jeho deväťdesiatku. Slovenský ľudový umelecký kolektív si ho pripomenie jeho najznámejšími choreografiami. Lákavým bude napríklad program o svadbe s názvom Hlávku sťať? Ľudia sa budú môcť dozvedieť také veci, ktoré predtým nevedeli - napríklad to, že biela bola kedysi smútočná farba a čierna na vydaj,“ priblížil.



Národné osvetové centrum sa snaží deti i mládež prilákať k folklóru tým, že nedeľné programy ponúkajú nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov úplne zadarmo. „Nedeľu venujeme najmenším ratolestiam už druhýkrát za sebou. Prispôsobili sme tomu i program – k dispozícii budú školy tanca, detské remeslá či obrovský program, v ktorom vystúpi 250 detí,“ informoval programový riaditeľ festivalu. Doplnil, že súčasťou detskej časti programu bude i ľudová rozprávka Janko Hraško.



Folklórny festival mimo hlavnej scény ponúkne party na fotografiách aj naživo, fujarovú školu, gajdošskú world music, rómsku kapelu Lomnické čháve, jarmok majstrov remesiel, školy tanca, tanečné zábavy, koncerty world music či etnodokumenty. „Musím povedať, že keď som začínal, bolo 35 až 40 programov a dnes ich máme 95. Nie je to preto, že by sme chceli lámať nejaké rekordy, ale záujem Slovákov je taký obrovský, že musíme prispôsobovať koncepciu. Na všetkých postoch teda pridávame programy,“ skonštatoval.



Vstupenky na podujatie sa dajú zakúpiť aj priamo na mieste podujatia. V predpredaji si ich možno zaobstarať aj v sobotu. Tak ako po iné roky, aj tento rok je najvýhodnejšie cestovať na festival vlakom - rýchliky zo smerov Bratislava a Košice budú zastavovať priamo v Železničnej stanici Východná a od každého je zabezpečená autobusová doprava k amfiteátru. Kyvadlová doprava je zabezpečená aj opačným smerom – od amfiteátra na stanicu.