Bojnický zámok ponúkne v lete detské, nočné i cudzojazyčné prehliadky

Bojnice 3. júla (TASR) - Program pre deti, tých, ktorí sa radi boja, ale i milovníkov histórie pripravilo na leto Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice. Detské prehliadky budú môcť návštevníci zažiť v pracovných dňoch, nočné a cudzojazyčné zase vo vybraných termínoch, informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



Pre rodiny s deťmi pripravilo bojnické múzeum dve rôzne tematicky zamerané prehliadky, ktoré spájajú poznanie so zábavou. "Počas pracovných dní vždy o 11. h budú môcť detskí návštevníci na príbehu slečny Agnes Turzovej objavovať život v období renesancie a porovnávať ho so súčasnosťou. Každý pracovný deň o 14. h budú mať deti a ich rodičia možnosť spoznávať spoločne so slúžkou Betkou za pomoci starých kufríkov osudy bývalých obyvateľov zámku," uviedla Gordíková.



Letnú ponuku múzea podľa nej doplnia nočné prehliadky zámku, ktoré okrem rozprávania o histórii prinesú i legendy a jedinečnú atmosféru. "Navštíviť zámok po zotmení bez potreby predchádzajúcej rezervácie bude možné vo vybraných dňoch so začiatkom vždy o 20. h. Nočné prehliadky s duchmi a strašidlami sa uskutočnia v termínoch 6. a 7. júla, 20. a 21. júla, 27. a 28. júla, 3. a 4. augusta, 17., 24. a 25. augusta," spresnila.



Na letné prázdniny pripravilo SNM – Múzeum Bojnice pre návštevníkov aj prehliadku Bojnického zámku s anglicky hovoriacim sprievodcom bez potreby predchádzajúcej rezervácie. "Vždy v pondelok, stredu a piatok ponúka múzeum prehliadky expozície s výkladom o histórii pre zahraničných návštevníkov bez toho, aby museli vopred ohlasovať príchod a objednávať vstup. Anglicky hovoriaci lektori sú počas mesiacov júl a august pripravení o 10.30 a 13.30 h. V ostatných termínoch možno absolvovať prehliadku na základe rezervácie. Múzeum má k dispozícií sprievodcov v anglickom, nemeckom, španielskom, poľskom a ruskom jazyku," dodala kultúrno-propagačná manažérka SNM - Múzea Bojnice.