Divadelná Nitra ponúka mladým kritikom objavovanie súčasného divadla

Nitra 5. júla (TASR) - Asociácia Divadelná Nitra zorganizuje aj tento rok medzinárodnú rezidenciu pre mladých divadelných kritikov. Tí si môžu poslať svoju prihlášku na podujatie do konca júla.



Šesťdňový kreatívny pobyt sa uskutoční počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra od 27. septembra do 3. októbra. Určený je divadelným kritikom do 35 rokov z krajín V4, Východného partnerstva, západného Balkánu a Ruskej federácie. „Mladým profesionálnym kritikom poskytuje priestor na objavovanie a reflexiu súčasných tendencií v oblasti divadla,“ informovali organizátori podujatia.



Ako pripomenuli, účastníci rezidencie budú počas 28. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra pod vedením zahraničného lektora sledovať a reflektovať hlavný program festivalu. Budú sa tiež zúčastňovať na diskusiách s tvorcami inscenácií festivalového programu. Súčasťou projektu bude aj verejná diskusia o súčasnom divadle domovských krajín účastníkov rezidencie.