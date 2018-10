Divadlo Thália uvedie muzikálovú verziu mládežníckeho románu

Muzikálové predstavenie Buď dobrý až do smrti bude v maďarčine a pre slovenských divákov s titulkami a simultánnym tlmočením do slúchadiel.

Košice 15. októbra (TASR) - Prvou tohtosezónnou premiérou košického Divadla Thália bude muzikálová verzia románu Zsigmonda Móricza Buď dobrý až do smrti. Ako na pondelkovej tlačovej konferencii informoval režisér Péter Dudás, ide o moderné chápanie historickej hry, v ktorej sa predstaví desať detí.



Ako uviedol, prostredníctvom hudby Tibora Kocsáka a textov piesní Tibora Miklósa znova ožíva príbeh čestného 12-ročného chlapca, ktorý okúsi klamstvá života, nedokáže pretrpieť nespravodlivosť a naivne verí v silu čestnosti. „Ide o základné dielo maďarskej literatúry, povinné čítanie. Dej sa odohráva v roku 1894 v slávnom debrecínskom kolégiu. Myslím si, že téma dobra je stále aktuálna,“ povedal Dudás.



Pripomenul, že zháňanie protagonistov komplikovali obmedzené možnosti, keďže ide o národnostné divadlo. Všetky deti, ktoré prišli na konkurz, napokon v muzikáli aj účinkujú. Priznal tiež, že práca s detskými hercami nebola jednoduchá. Väčšina z nich sa totiž s podobným projektom doposiaľ nestretla. „Nebolo to ľahké, ale deti dnešnej modernej doby ľahko zvládajú takéto výzvy,“ dodal Dudás.



Podľa dramaturga divadla Miklósa Forgácsa román často inscenujú viaceré divadlá. Ako povedal, niektoré výroky aj zľudoveli. „Napríklad: ‚Nechcem byť už v živote debrecínskym študentom,' alebo: ‚Ja by som chcel učiť celé ľudstvo.' Keď sa povie Misi Nyilas, je to etické krédo, že treba byť dobrým a veriť ľudstvu,“ dodal. Hlavnú úlohu stvárňuje Lóránt Képes a Márk Antal.



Muzikálové predstavenie Buď dobrý až do smrti bude v maďarčine a pre slovenských divákov s titulkami a simultánnym tlmočením do slúchadiel.



Premiéra je naplánovaná na štvrtok (18. 10.) o 19.00 h.