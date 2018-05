Do Noci múzeí a galérií sa zapájajú aj viaceré inštitúcie na Spiši

Návštevníci Kežmarského hradu budú môcť v sobotu večer vidieť aj miesta, ktoré nie sú bežne prístupné.

Poprad 19. mája (TASR) – Do celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií sa v sobotu zapája aj viacero kultúrnych inštitúcií na Spiši. "V Poprade sú pripravené rôzne tvorivé dielne, divadelné vystúpenia, komentované prehliadky expozícií, výstavy a iné aktivity v Podtatranskom múzeu a v Tatranskej galérii," uviedol pre TASR Rastislav Hudec z Mestskej informačnej kancelárie v Poprade.



Návštevníci Kežmarského hradu budú môcť v sobotu večer vidieť aj miesta, ktoré nie sú bežne prístupné. "Navštíviť budú môcť napríklad kryptu, hradné pivnice, bývalé hradné koniarne a dozvedia sa viac o ich pôvodnej podobe a funkcii. Zároveň sme pripravili nočné prehliadky za svetla sviečok a reflektorov v dobových kostýmoch, súčasťou ktorých bude aj prehliadka hradnej mučiarne s replikami stredovekých nástrojov," informovala riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová.



Nočné prehliadky so vstupom od 21.00 h si pripravili aj na hrade Ľubovňa, počas ktorých predstavia návštevníkom, čo sa dialo pred bitkou pri Viedni v roku 1683. Na Spišskom hrade budú hostí počas prehliadok sprevádzať živé sochy.



Riaditeľka Galérie umelcov Spiša Lucia Benická uviedla, že v Spišskej Novej Vsi už štvrtý rok organizujú program Križovatky s podtitulom Ďaleký Východ blízky Východu. Ten je založený na kreatívnom multikultúrnom dialógu s cieľom prezentovať kultúru arabského sveta, a to v dialógu s vybranými podujatiami rôznych umeleckých druhov i žánrov.



"Tento rok sme náš program nazvali Medina umenia, kde síce nevytvoríme osvietené mesto, ale pokúsime sa k nemu priblížiť formou desaťdňového kreatívneho maratónu. Ten prebieha od 15. do 25. mája a jeho vrchol je naplánovaný práve na sobotu. Okrem tvorivých dielní sa bude konať aj komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy Maxiatúry/Moslimské tínedžerky," upozornila Benická.



V rámci Noci múzeí a galérií svoje priestory trochu netradičným spôsobom odprezentuje aj Kaštieľ Strážky pri Spišskej Belej. "Nádychom originality sa predstavia tvorivé dielne, ktoré nepochybne potešia malých umelcov a ktoré budú prebiehať v dvoch fázach počas dňa," uviedla galerijná pedagogička Kaštieľa v Strážkach Daniela Kostková s tým, že tvorivé dielne budú zamerané na hľadanie a vytváranie zvukov z hudobných nástrojov a následne aj na svet textilu.



Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na labyrint legiend, večerné prehliadky tam prídu na rad po 18.00 h. Tento rok sa návštevníci prenesú hlboko do 16. storočia, pričom nosnou témou podujatia sa stane rodina Horváth–Stansith. "O jedinečné stvárnenie divadelného predstavenia sa postarajú ochotnícki herci z Malého Slavkova, ktorých výkony a talent prilákali v predchádzajúcich rokoch mnoho záujemcov," upozornila Kostková.