Liptovský Mikuláš ponúka náučné workshopy zamerané na tradičné remeslá

Lektormi tvorivých dielní budú umelci Michal Hanula, Eva Dudzíková a Oľga Dzúrová.

Liptovský Mikuláš 18. apríla (TASR) – Liptovské kultúrne stredisko (LKS) v Liptovskom Mikuláši pripravilo pre milovníkov umenia a ľudovej kultúry od apríla do júna sériu vzdelávacích workshopov s názvom Tradičné remeselné postupy a posuny v umení. Špecializovaní lektori formou cyklických tvorivých dielní predstavia technologické umelecko-výrobné postupy za pomoci prírodných materiálov ako je drevo, kov, vlna či hlina. TASR o tom informovala odborná metodička pre Klub neprofesionálnych výtvarníkov a ľudového remesla LKS Beata Kuviková.



Lektormi tvorivých dielní budú umelci Michal Hanula, Eva Dudzíková a Oľga Dzúrová. „Prvá aktivita zameraná na tradičné hrnčiarske techniky sa uskutoční formou jednodňového workshopu 21. apríla v remeselných dielňach LKS na Námestí osloboditeľov,“ uviedla Kuviková. Účastníci workshopu sa oboznámia a prakticky si vyskúšajú tvorbu keramiky - hlineného objektu metódou plátovej techniky a taktiež si vyskúšajú točenie hlinených nádob na hrnčiarskom kruhu.



Druhá aktivita zameraná na tvorbu tapisérií vychádza z tradície spracovania ovčej vlny historicky typickej pre región Liptov. „Výtvarné techniky spracovania vlny mokrým plstením v tvorbe nástenných obrazov, tapisérií, priestorových objektov je témou workshopu, ktorý sa bude konať 12. mája, taktiež v remeselných dielňach LKS,“ doplnila metodička.



Treťou aktivitou zameranou na drevo a jeho výtvarné spracovanie bude vylievanie cínom do dreva - technika kedysi uplatňovaná v ľudovej tvorbe. Kov sa vylieva do vyrezaných priehlbín drevoviny ornamentálne a rytmicky usporiadaných, s funkciou estetickou a súčasne ochrannou. Workshop sa chystá na 23. júna.



Projekt Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry v LKS a jeho aktivitu Tradičné remeselné postupy a posuny v umení z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.