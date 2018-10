Multižánrový festival prinesie na Liptov projekcie aj koncerty

Pre divákov a hostí je tiež k dispozícii možnosť vyskúšať si videohry vyvíjané na Slovensku.

Liptovský Mikuláš 31. októbra (TASR) – Diskusie o otázkach nesmrteľnosti človeka, víziách architektúry, umení a filme budúcnosti, výstava, gastroprednášky, výlet do jaskyne či filmové projekcie a koncerty. To všetko ponúka návštevníkom piaty ročník multižánrového festivalu Mobilis v priestoroch Kultúrneho centra Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa začal v utorok (30.10.) a potrvá do soboty (3.11.). TASR informoval dramaturg festivalu Róbert Repka.



"Na spočiatku literárne orientovanom festivale sa predstaví ukrajinská spisovateľka a esejistka Oksana Zabužko. Debutovala už ako 12-ročná, neskôr absolvovala filozofiu a estetiku, prednášala na americkom Harvarde či na univerzite v Pensylvánii a Pittsburghu," priblížil dramaturg s tým, že v rámci spoločnej diskusie s poľským spisovateľom Ziemowitom Szczerekom sa bude zamýšľať nad budúcnosťou strednej Európy.



Vydavateľstvo Absynt na festivale zastúpi poľský vojnový reportér Wojciech Jagielski, ktorý získal svetové renomé prácou počas vojnových konfliktov v strednej Ázii, Afrike, Afganistane, Tadžikistane, Čečensku a Gruzínsku. "Novinkou programu budú gastroprednášky a diskusie, pričom diváci by si určite nemali nechať ujsť diskusiu s českou výtvarníčkou Kateřinou Šedou," uviedol Repka.



Z domácich umelcov bude mať výstavu fotograf roka 2017 a jeden z čerstvých víťazov súťaže Slovak Press Photo Ján Viazanička, ktorý sa svojím fotografickým projektom pýta, akou krajinou je Slovensko. "S investigatívnou reportážou Hrdinovia kapitalistickej práce sa predstaví Saša Uhlová," priblížil dramaturg.



Pre divákov a hostí je tiež k dispozícii možnosť vyskúšať si videohry vyvíjané na Slovensku. Nebudú chýbať koncerty, prednášky, filmové projekcie, workshopy, performancie, pripravený je aj program pre najmenších.



Prvý ročník festivalu sa uskutočnil v roku 2014, na desiate výročie úmrtia básnika, publicistu a pedagóga Ivana Laučíka, ktorému bol venovaný. Rodák z Liptovského Mikuláša a člen literárnej skupiny Osamelí bežci debutoval v roku 1968 básnickou zbierkou Pohyblivý v pohyblivom (Mobilis in mobili), odkiaľ pramení názov festivalu. Ročník 2014 bol taktiež otvorením vtedy nového kultúrneho priestoru Diera do sveta, ktoré má ambíciu vytvoriť zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru, no tiež priestor pre verejné stretávanie sa, kolektívne vzdelávanie a kultiváciu.