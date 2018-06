Oravu reprezentovali cez svoje práce škôlkari, žiaci základných a základných umeleckých škôl zo všetkých troch oravských okresov.

Dolný Kubín 11. júna (TASR) – Na celoslovenskom kole súťaže Vesmír očami detí boli úspešní aj Oravci - ocenenia mieria do Novoti, Tvrdošína a Dolného Kubína. Z regionálneho oravského kola postúpilo do 33. ročníka súťaže celkom 25 výtvarných prác. TASR informovala Zdenka Prílepková z Oravského kultúrneho strediska (OKS).



Oravu reprezentovali cez svoje práce škôlkari, žiaci základných a základných umeleckých škôl zo všetkých troch oravských okresov. "Úspešné boli Barbora Murínová zo Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Novoť i Bianka Knapová zo ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne," uviedla Prílepková. Na Oravu poputuje aj cena za tvorivý prístup, a to Dominike Urbaníkovej Základnej umeleckej školy Ivana Ballu Dolný Kubín.



Témami výtvarných prác bolo všetko, čo sa týka vesmíru. „Deti maľovali a kreslili mimozemšťanov, meteority, život vo vesmíre, ale aj vesmírny výskum či mliečnu dráhu. Porota celoslovenského kola ocenila v každej kategórii 15 prác, pričom uznanie sa ušlo aj oravským mladým tvorcom,“ dodala Prílepková.



Všetkých 25 detí, ktorých práce posunula regionálna porota na celoslovenské kolo do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, budú odmenené na celoslovenskej posúťažnej výstave Vesmír očami detí v stredu 20. júna o 14. hodine vo výstavných priestoroch OKS v Dolnom Kubíne. Samotnú výstavu si v Oravskom kultúrnom stredisku môžu záujemcovia pozrieť do 29. júna.



Vyhlasovateľom súťaže Vesmír očami detí je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a organizátorom regionálneho kola bolo OKS v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.