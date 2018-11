Súčasťou výstavy o M. A. Bazovskom bude prvýkrát jeho posmrtná maska

Vernisáž výstavy sa uskutoční 15. novembra o 16.30 h. v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne.

Dolný Kubín 8. novembra (TASR) – Oravská galéria (OG) v Dolnom Kubíne pripravuje v polovici novembra výstavu 64 zbierkových predmetov, ktoré mapujú umeleckú tvorbu maliara Miloša Alexandra Bazovského. Pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia a 50. výročia úmrtia bude mať verejnosť po prvýkrát možnosť vidieť vystavenú aj posmrtnú masku a odliatok pravej ruky maliara, ktoré vyhotovil akademický sochár Jozef Fizel. TASR informovala riaditeľka OG Eva Ľuptáková.



„V našej zbierke sa nachádza mnoho skvelých príkladov Bazovského maliarskeho majstrovstva so spojením úsporného, premysleného tvaru a sýtej, teplej farebnosti, ústiaceho do znakovej expresie. Jeho dielo bude v priereze zdokumentované v disciplínach maľby a kresby,“ uviedla.



V rokoch 1947-1949 v Bazovskom dozrel maliarsky záujem o Oravu, najmä o „staré“ miesta v obci Leštiny, kde bol v 30. rokoch 20. storočia. „V sypárni Zmeškalovskej kúrie si zriadil skromný ateliér. Často kreslil a maľoval tamojšie drevenice, kostolík, senníky. Chodil maľovať aj do Malatinej, Osádky, Vyšného Kubína či Veličnej,“ priblížila riaditeľka galérie s tým, že spomenuté obdobie je na výstave zachytené na fotografiách.



Vernisáž výstavy sa uskutoční 15. novembra o 16.30 h. v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jeho hlavným partnerom.