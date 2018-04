Topoľčianske textobranie ponúka šancu začínajúcim spisovateľom

Vyhlasovateľom súťaže je okrem MsKS a mesta Topoľčany aj literárny klub TakSi Topoľčany. Zapojiť sa do nej môžu autori poézie i prózy v kategóriách do 15 rokov, od 15 do 26 rokov a nad 26 rokov.

Topoľčany 17. apríla (TASR) – Začínajúci autori literatúry môžu aj tento rok poslať svoje práce do súťaže Topoľčianske textobranie. Ako informovali organizátori, spisovatelia, ktorí zatiaľ knižne nepublikovali, môžu svoje diela posielať do topoľčianskeho mestského kultúrneho strediska (MsKS) do 15. júla.



Vyhlasovateľom súťaže je okrem MsKS a mesta Topoľčany aj literárny klub TakSi Topoľčany. Zapojiť sa do nej môžu autori poézie i prózy v kategóriách do 15 rokov, od 15 do 26 rokov a nad 26 rokov. Súťaž je neanonymná a určená pre začínajúcich literátov, ktorým zatiaľ nevyšla žiadna kniha a ich práce neboli zaslané do iných literárnych súťaží. „Záujemcovia môžu posielať ľubovoľné poetické útvary v celkovom rozsahu maximálne 50 veršov alebo prozaické diela v celkovom rozsahu maximálne tri normostrany,“ informovali organizátori.



Súťaž bude vyhodnotené v priebehu septembra. Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta. Najlepšie literárne práce môžu získať aj Cenu primátora Mesta Topoľčany, Cenu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany alebo Cenu literárneho klubu TakSi Topoľčany.