Trnava bude tri dni hlavným mestom detskej knihy

Trnava 3. apríla (TASR) - Stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi budú súčasťou celoslovenského festivalu Dni detskej knihy v Trnave. Slávnostné otvorenie 36. ročníka sa uskutoční v utorok 9. apríla o 9.30 h v Divadle Jána Palárika, ktoré pri tejto príležitosti uvedie inscenáciu Malý princ podľa najznámejšieho literárneho diela francúzskeho spisovateľa Antoina de Saint-Exupéryho. Informoval o tom oficiálny portál mesta Trnavy.



Festival kníh pre deti a mládež sa každoročne uskutočňuje v inej knižnici a inom meste Slovenskej republiky. Tradícia sa spája s oslavami Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorým je 2. apríl, deň narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Hlavným cieľom podujatia je motivovať deti k čítaniu a k pravidelnej návšteve knižníc.



Knižnica Juraja Fándlyho pripravila v rámci podujatia od 9. do 11. apríla program pre detských čitateľov nielen v hlavnej budove knižnice na Rázusovej ulici a jej pobočkách, ale aj v Západoslovenskom múzeu, aule Trnavskej univerzity Pazmaneum a na základných školách v Trnave a blízkom okolí.



Deti a priaznivci detskej literatúry sa môžu tešiť na mnohé stretnutia s významnými slovenskými spisovateľmi a ilustrátormi. "Súčasťou trojdňového maratónu stretnutí bude aj celoslovenský seminár pre pedagógov materských a základných škôl a knihovníkov pod názvom Fantázia čítania, ktorý sa uskutoční 10. apríla v aule Trnavskej univerzity Pazmaneum," uvádza oficiálny portál mesta.



Pre širokú verejnosť bude do konca apríla v hlavnej budove knižnice sprístupnená výstava Ilustrátori ocenení na Bienále ilustrácií 2017. Gestorom celého podujatia je medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana a Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu.