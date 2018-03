V piatok sa začne tretí ročník Winter JazzFestu Trnava

Organizátormi sú Bemykey Music a Trnavská hudobná spoločnosť, o.z., s podporou mesta Trnava.

Trnava 6. marca (TASR) - Tretí ročník zimného jazzového festivalu Winter JazzFest Trnava sa bude konať v novom kultúrnom centre Malý Berlín v piatok 9. marca s mottom Sloboda, radosť a pohoda. Organizátormi sú Bemykey Music a Trnavská hudobná spoločnosť, o.z., s podporou mesta Trnava.



"Milovníci dobrej hudby sa môžu so zimou rozlúčiť vo festivalovom duchu," uviedol dramaturg podujatia, hudobník Michal Bugala. Tohtoročným headlinerom je skupina Djabe. "V africkom jazyku ashanti je to výraz označujúci slobodu a tá je hlavnou inšpiráciou pre jej členov - basgitarového virtuóza a skladateľa Tamása Barabása, zakladateľa kapely, uznávaného gitaristu Attilu Égerháziho, bubeníka Pétera Kaszása, ktorý bol nominovaný na cenu Grammy, oceňovaného trubkára Árona Koós-Hutása a klávesistu Jánosa Nagya, držiteľa hudobných ocenení," informoval Bugala. Saxofonista Ondřej Štveráček patrí už viac ako dekádu k najvýraznejším postavám nastupujúcej jazzovej generácie na českej, no už aj európskej jazzovej scéne. Medzinárodné kritiky mu dali prívlastok Czech Young Lion. Zahrá spolu s trnavským rodákom, gitaristom M. Bugalom, držiteľom ceny Esprit, ktorý má za sebou spoluprácu s významnými domácimi a zahraničnými umelcami. Kvarteto doplní bubeník Martin Valihora a kontrabasista Štefan Pišta Bartuš.



Úvod Winter JazzFestu bude patriť mladému Impaco Trio v zložení Tomáš Köppl (klávesy), Juraj Adam (basgitara), Ondrej Bašovský (bicie).