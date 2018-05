V Šali sa zišli detskí divadelníci z celého Slovenska

Celkovo 15 súborov, ktoré postúpili cez regionálne kolá, tu bude do 27. mája súťažiť so svojimi najúspešnejšími inscenáciami.

Šaľa 23. mája (TASR) – Detské divadelné súbory z celého Slovenska sa v stredu zišli v Šali na 74. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka. Celkovo 15 súborov, ktoré postúpili cez regionálne kolá, tu bude do 27. mája súťažiť so svojimi najúspešnejšími inscenáciami.



Okrem účinkovania na súťaži sa budú mladí divadelníci zapájať do rôznych aktivít. Pri otvorení a závere podujatia deti naživo zahrajú festivalovú zvučku. Okrem toho budú moderovať celý priebeh súťaže a prehliadky. „Každý deň popoludní sa budú stretávať žiaci zo základných škôl v Šali v rámci Fóra Zlatej priadky, v ktorom vytvoria porotu a navrhnú Cenu detskej poroty," uviedol Roman Hatala z Mestského kultúrneho strediska v Šali.



V rámci podujatia bude vychádzať aj Festivalový denník Zlatej priadky Listy detskej Tálie, ktorý bude každý deň zverejňovať postrehy a hodnotenia nielen odbornej poroty, ale aj detí z Fóra Zlatej priadky a návštevníkov prehliadky. Pre vedúcich a režisérov súborov, seminaristov a lektorov sú určené každodenné rozborové a hodnotiace semináre s odbornou porotou i divadelný workshop.



Celkovo sa do výberu v krajských kolách zapojilo do súťaže od 14. marca do 21. apríla 69 súborov, v ktorých účinkovalo približne 1000 detí. Ich vystúpenia sledovalo viac ako 3000 divákov a tvorivú činnosť hodnotilo 25 odborných porotcov. „Na ôsmich regionálnych prehliadkach sa stretli súbory, v ktorých sa divadlo hrané deťmi už roky realizuje na špičkovej úrovni, spolu s tými, ktoré iba začínajú. Niektoré súbory sa prezentovali autorskými inscenáciami, objavili sa aj tradičné rozprávkové motívy i adaptácie literárnych či filmových predlôh," uviedla Alexandra Štefková z Národného osvetového centra.