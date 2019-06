Kultúrne leto v Bratislave ponúkne viac ako 260 podujatí

Obyvateľov i návštevníkov Bratislavy čakajú rôznorodé podujatia v uliciach, záhradách, parkoch, na nádvoriach, brehoch rieky Dunaj, ako aj v jednotlivých bratislavských mestských častiach.

Bratislava 12. júna (TASR) – Bratislava bude najbližšie mesiace zaplnená hudbou, koncertmi, tanečnými a divadelnými vystúpeniami, športovými akciami, tvorivými workshopmi, čítačkami či diskusiami. V hlavnom meste odštartoval 44. ročník najväčšieho a zároveň najstaršieho mestského festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2019. Od júna do septembra ponúkne viac ako 260 programov na viac ako 30 pravidelných scénach.



Obyvateľov i návštevníkov Bratislavy čakajú rôznorodé podujatia v uliciach, záhradách, parkoch, na nádvoriach, brehoch rieky Dunaj, ako aj v jednotlivých bratislavských mestských častiach. "Vytvárame podnety na stretnutia a na často prázdnych námestiach vznikajú nezvyčajné scény a komunikácie, ktoré pridávajú obyčajnému miestu nezvyčajnú emóciu, farbu a nálady. Keď si pozriete farby, ktoré sú spojené s kultúrnym letom, to znamená žánre, oblasti, projekty, farebnosť je viditeľná a emotívne silná," priblížil Vladimír Grežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).



Bratislava sa tak na viac ako sto dní zmení na festivalové mesto. Od hudobných, cez kultúrne, knižné, módne, dizajnérske, umelecké, remeselné či divadelné. Chýbať nebude napríklad Gitarový festival J. K. Mertza, One Day Jazz festival, Katedrálový organový festival, Cigánsky bašavel či vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru v sprievode Slovenskej filharmónie, ale tiež Živé námestia či festival Spiace miesta. Neodmysliteľnou súčasťou sú Letné shakespearovské slávnosti, novinkou Bratislavské divadelné noci. Na svoje si prídu aj milovníci histórie, športovania i detskí návštevníci.



Mestský festival mení zároveň hlavné mesto na medzinárodnú a multikultúrnu Bratislavu. "Tento festival je čím ďalej, tým viac medzinárodný. Tento ročník bude odrážať veľkú rôznorodosť mesta. Trend, že Bratislava je na mape kultúry Európy a sveta, len podčiarkuje počtom podujatí a zúčastnených krajín," poznamenal Pavol Demeš, vyslanec medzinárodnej Bratislavy. Tento rok sa na ňom bude prezentovať 36 krajín a 11 veľvyslanectiev. Špecializované dni budú venované napríklad Japonsku, Indonézii, Francúzsku, Írsku, Turecku či Maďarsku. Ázijský víkend prinesie spoznávanie umenia a gastronómie Číny, Indie, Indonézie, Japonska, Južnej Kórey a Vietnamu.



Súčasťou festivalu bude tiež kultúrny program k 4. ročníku Pamätného dňa zahraničných Slovákov, ale taktiež Menšinové kultúrne leto či Gypsy fest – World Roma fest. Pripravené sú tiež benefičné a charitatívne projekty. Do kultúrneho leta sa zapájajú ak viaceré bratislavské mestské časti, napríklad Petržalka, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Rača či Rusovce.



Verejnosť sa môže o celej ponuke Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2019 dozvedieť viac na webovej stránke BKIS.