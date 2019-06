Kúpalisko v Stropkove po siedmich rokoch opäť prevádzkuje mesto

Návštevníkom budú k dispozícii nové ležadlá, slnečníky, dve mobilné prezliekarne a nové trampolíny pre deti.

Stropkov 28. júna (TASR) – Začiatkom roka ukončila stropkovská samospráva po siedmich rokoch nájomný vzťah s prevádzkovateľom tamojšieho letného kúpaliska, prešovskou spoločnosťou KM Systém, s.r.o.



Staronovým správcom areálu sa stal mestský podnik Služba. Hneď po podpise dohody o skončení nájmu spolu s mestom zanalyzovali stav kúpaliska a určili si priority pre nadchádzajúcu sezónu. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



"Areál sme prebrali v nie veľmi dobrom stave. Narazili sme na množstvo problémov a na ich odstránenie a realizáciu zamýšľanej modernizácie sme mali len zhruba dva mesiace. Napriek tomu sme sa snažili urobiť maximum pre to, aby návštevníci prišli v lete do kultúrneho prostredia," priblížil riaditeľ mestského podniku Dušan Lukáč.



Na jeho pleciach bola príprava celej koncepcie úvodnej etapy modernizácie areálu a koordinácia priebehu prác. Okrem obvyklej údržby a prípravy areálu na leto realizovali na kúpalisku aj investície zamerané na jeho celkové zatraktívnenie.



"Postupne sme vybudovali nové detské ihrisko, postavili nové oplotenie zo západnej strany areálu v dĺžke 70 metrov, kúpalisko má nové osvetlenie a ozvučenie, inštalovaný je kamerový systém. Návštevníci budú môcť využívať nový prístrešok s pergolou a terasovým posedením. Zrekonštruované sú šatne a novinkou budú skrinky na uloženie osobných vecí," vymenoval riaditeľ.



Návštevníkom budú k dispozícii nové ležadlá, slnečníky, dve mobilné prezliekarne a nové trampolíny pre deti. Zamerali sa aj na rekonštrukciu vstupu do areálu, vymenili vstupnú bránu, kompletne zrekonštruovali priestory pokladne, miestnosť pre plavčíkov a bufet.



Zabezpečili aj nové koše na separovaný a komunálny odpad. Letnú atmosféru znásobia aj exotické palmy a na sezónu je pripravené aj ihrisko pre plážový volejbal. Väčšinu stavebných prác v areáli zabezpečovali zamestnanci Služby a celkovo tam bolo preinvestovaných viac ako 40 000 eur.



"Napriek krátkosti času sa nám podarilo urobiť kus dobrej roboty a areál viditeľne opeknel. Dúfam, že pozitívne zmeny ocení aj verejnosť. Nie je našou ambíciou konkurovať rušným akvaparkom. Prioritou je mať v meste príjemné miesto na aktívny oddych pre rodiny počas horúcich letných dní," uviedol Lukáč.



Financovanie kúpaliska je výhradne na pleciach samosprávy. Primátor Stropkova Ondrej Brendza verí, že celý letný areál sa stane opäť atraktívnym miestom pre oddych Stropkovčanov a návštevníkov mesta.



"Modernizácia kúpaliska je pre nás veľkou výzvou. V najbližších rokoch sa chceme zamerať na komplexnejšiu modernizáciu ako ohrev veľkého bazéna, inštaláciu vodných atrakcií a toboganu, zatraktívnenie detského bazéna a budeme hľadať možnosti na celkovú rekonštrukciu samotných bazénov a technológie," dodal Brendza.



Stropkovské kúpalisko otvorili v piatok napoludnie, v prevádzke bude denne od 10:00 do 19:00 h a sezóna by mala trvať do konca letných prázdnin.