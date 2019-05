Kúpele v Piešťanoch ukážu verejnosti, ako pripravujú svoje bahno

Slovenské liečebné kúpele Piešťany (SLKP), a. s., otvoria svoje zázemie pre verejnosť, ktorá si bude môcť pozrieť, čo všetko sa deje, kým sa kúpeľný hosť môže dať zabaliť do bahenného zábalu.Na snímka bahenná kuchyňa v liečebnom dome Irma, kam bahno dovážajú zo zrecích bazénov a pomocou násypníka tlačia do nerezových nádrží. V Piešťanoch, 22. mája 2019.

Návštevníci uvidia miesto ťažby, dozvedia, kde sa bahno pripravuje, prečo je unikátne a klientmi z celého sveta vyhľadávané, pozrú si tiež, odkiaľ kúpele čerpajú termálnu minerálnu vodu.

Piešťany 23. mája (TASR) – Súčasťou tohtoročného otvorenia Letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch bude prvýkrát aj možnosť nazrieť do kuchyne výroby piešťanského bahna. Slovenské liečebné kúpele Piešťany (SLKP), a. s., otvoria svoje zázemie pre verejnosť, ktorá si bude môcť pozrieť, čo všetko sa deje, kým sa kúpeľný hosť môže dať zabaliť do bahenného zábalu.



"Počas komentovaných prehliadok v nedeľu 2. júna od 13.00 do 16.00 h ukážeme našu technickú časť," povedala pre TASR Mária Michalčíková z oddelenia marketingu SLKP. Návštevníci uvidia miesto ťažby, dozvedia, kde sa bahno pripravuje, prečo je unikátne a klientmi z celého sveta vyhľadávané, pozrú si tiež, odkiaľ kúpele čerpajú termálnu minerálnu vodu, cestu, ktorou prejde až ku zákazníkom. Sprievodcovia porozprávajú, ako sa vyvíjali terapie, prečo majú SLKP bahnisko. "Piešťanské bahno je obmedzený prírodný zdroj, preto sa k nemu správame veľmi šetrne, používame technológiu, aby sme mohli vyťažiť z neho maximum účinku," dodala Michalčíková.



Zraz záujemcov je každú celú hodinu pri soche Barlolámača na Kolonádovom moste. "Nakoľko je však kapacita obmedzená, je potrebné vopred sa prihlásiť cez formulár, ktorý záujemcovia nájdu na: http://bit.ly/OLKS2019," dodala Michalčíková.