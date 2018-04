Kúpele v Sobranciach budú v tomto roku hostiť Regionálne lesnícke dni

Zámerom lesníckych dní je totiž priblížiť spoločnú históriu a tradície slovenského a českého lesníctva.

Sobrance 25. apríla (TASR) – Areál niekdajších Sobraneckých kúpeľov bude aj v tomto roku hostiť Regionálne lesnícke dni. Ide už o štvrtý ročník podujatia, v rámci ktorého budú deti bližšie spoznávať prírodu.



Ich hlavnou myšlienkou, podobne ako na celom Slovensku, sú Storočné letokruhy 1918-2018. Zámerom lesníckych dní je totiž priblížiť spoločnú históriu a tradície slovenského a českého lesníctva.



Podujatie sa v Sobranciach uskutoční v piatok (27.4.) so začiatkom o 9. h. Svoje hudobné umenie nielen malým účastníkom predstavia trubači zo Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove v podobe ukážok poľovníckych signálov. Vidieť budú môcť aj sokoliara s dravcami v programe Vládcovia oblohy. Pripravené sú pre nich ukážky furmanského remesla, ale aj aktivity lesnej pedagogiky.



V rámci podujatia vyhodnotia tiež súťaž Vidím, vidíš, vidíme. "Ide o výtvarnú súťaž pre deti základných škôl," povedal pre TASR riaditeľ Odštepného závodu Lesov SR, Sobrance Marián Sejna. Zapojiť sa budú mať možnosť aj do kreatívnych dielní, zoznámia sa tiež s lesnou technikou, ale aj poľovníckymi psami.



Spoznať môžu okrem iného vábničiarov, ktorí sa venujú praktickému vábeniu zveri. Jedným z ďalších prezentovaných remesiel, ktoré si vyžaduje pozornosť, bude včelárstvo. V minulom roku podujatie navštívilo približne 1000 detí.



Súčasťou tohtoročných Regionálnych lesníckych dní sú v meste viaceré aktivity. "V utorok to bola akcia Zasaď svoj strom, dnes premietanie filmu s besedou o lesníctve. Vo štvrtok (26.4.) budeme čistiť lesopark Sobranecké kúpele od odpadkov," uzavrel Sejna.