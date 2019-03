Kúpeľní hostia v Piešťanoch voľby neopomínajú

Na snímke Kolonádový most v Piešťanoch

Piešťany 30. marca (TASR) – Počet Slovákov, ktorí volili na voličský preukaz počas svojho pobytu v Kúpeľoch Piešťany, je v druhom kole prezidentských volieb o čosi vyšší ako v hlasovaní pred 14 dňami. Kúpeľní hostia zvyknú svoje hlasy odovzdávať vo volebnom okrsku, ktorý je najbližšie ku Kúpeľnému ostrovu, v Piešťanskom informačnom centre v blízkosti Kolonádového mosta. Ale nie je to úplne pravidlom.



"Do 16.30 h sme umožnili hlasovať viac ako dvom stovkám takýchto voličov, takže je ešte predpoklad, že ďalší prídu," povedala pre TASR predsedníčka volebnej komisie Mária Makarová. Podľa jej slov to boli voliči zo všetkých kútov Slovenska. "Od Košíc, Banskej Bystrice, Považskej Bystrice, Bratislavy," povedala pre TASR. Išlo o voličov všetkých vekových kategórií, mladších i starších. Medzi nimi bola aj Lenka z Banskej Štiavnice. "Vybavila som si preukaz, sme tu s priateľkou na predĺženom víkende," povedala pre TASR.