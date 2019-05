Kúpeľný ostrov v Piešťanoch zaplavili ľudové umelecké remeslá

Už jedenásty rok bohato navštevované podujatie spolu s mestom a Slovenskými liečebnými kúpeľmi, a.s. organizuje občianske združenie (OZ) Tradičné ľudové umelecké remeslá.

Piešťany 19. mája (TASR) – Asi 190 ľudových výrobcov od piatka do nedeľného poludnia ponúkalo na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch svoje výrobky na tradičnom Festivale ľudových remesiel. Otvoril ho krojovaný sprievod a počas jeho trvania sa uskutočnili viaceré folklórne vystúpenia a malé tvorivé dielne. Zúčastnení výrobcovia zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Srbska reprezentovali dovedna 46 remesiel.



Už jedenásty rok bohato navštevované podujatie spolu s mestom a Slovenskými liečebnými kúpeľmi, a.s. organizuje občianske združenie (OZ) Tradičné ľudové umelecké remeslá. "Ide o medzinárodné stretnutie remeselníkov, napĺňame ním všetky tri prívlastky nášho OZ – predstavujeme tradičné remeslá ako kováčstvo i hrnčiarstvo, ľudové – výrobu šúpoľových bábik či zdobených kraslíc i umelecké, kde sa prezentujú umelci, ktorí pretavili do svojej tvorby poznatky a postupy predkov," povedal pre TASR hlavný organizátor Miloš Kunkel. Každý rok sa podľa neho snažia priniesť a predstaviť nové remeslo. "Neustále vyhľadávame ďalších nositeľov ľudových tradícií," dodal. Priestor už niekoľko rokov dávajú aj domovom sociálnych služieb, ktoré sa predstavujú svojimi výrobkami.