Kusá: Návštevník by nemal odchádzať z galérie s pocitom, že nerozumie

Žilina 27. marca (TASR) – Galérie by mali sprístupniť návštevníkovi umenie tak, aby sa v nich cítil dobre, odchádzal z nich poučený, a nie s pocitom, že niečomu nerozumie. Pri príležitosti medzinárodnej konferencie Čo sa deje v galériách? to v stredu na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline povedala generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandra Kusá.



"Galérie by sa mali stať viac súčasťou súčasného sveta. To neznamená, že tam má niečo blikať alebo pípať. Ale malo by to byť v súlade s dnešným fungovaním sveta a podávať obsah tak, aby bol prístupný a aby sme návštevníka veľmi nenásilne vzdelávali," uviedla Kusá.



Doplnila, že za mimoriadne dôležitú považuje odbornosť. "Ale rovnako dôležitý je spôsob, ako odbornosť pridať. A práve ten by mal byť návštevnícky príjemný, prijateľný. Niekedy sa stane, že sme príliš odborní a návštevník odchádza s pocitom, že je hlúpy a niečomu nerozumie. Tomu by sa galérie mali vyhnúť. Na konferenciu sme priniesli niekoľko receptov, návodov alebo možností, ako na vec," dodala generálna riaditeľka SNG.



Podľa riaditeľa odboru kultúry Úradu ŽSK Martina Hromadu sa na konferencii stretli odborní pracovníci z galérií, riaditelia a pracovníci odborov kultúry samosprávnych krajov a zástupcovia škôl, ktoré vyučujú umelecké predmety. "Jeden pohľad je, že chceme galérie viac otvoriť verejnosti, aby neboli elitárskymi inštitúciami. Aby si tam našli svoj priestor aj ľudia, ktorí umeniu toľko nerozumejú, a nebáli sa tam chodiť. Na druhej strane, galérie sú špecializované inštitúcie. Takže od nich nemôžeme chcieť, aby vystavovali veľkonočné vajíčka alebo niečo, čo s umením nesúvisí," podotkol Hromada.



Zdôraznil, že galérie si musia zachovať aj vedecko-výskumnú odbornú činnosť. "Chceme nájsť balans, aby sme uspokojili odborníkov a aby nefrflali, čo sa vystavuje. Na druhej strane, aby aj verejnosť trávila zmysluplne svoj čas, vzdelávala sa a dotvárala si estetické hodnoty a vkus. Pretože ľudia, ktorí majú radi umenie, majú vkus a majú možno aj inak nastavený rebríček hodnôt. A to je celospoločenská potreba," uzavrel Hromada.