Poliak v obci Kuzmice rozprával nezmysly, polícia uňho našla drogy

Počas predvádzania na útvar Policajného zboru bolo u muža nájdené plastové vrecko so sušinou rastlinného materiálu a vrecko s bielym práškom.

Kuzmice 15. júla (TASR) – S obvinením z drogovej trestnej činnosti strávil víkend (13. - 14. 7.) v policajnej cele 27-ročný Poliak, u ktorého polícia našla dve vrecká s drogami. Na muža upozornili políciu telefonicky obyvatelia Kuzmíc v okrese Trebišov s tým, že po obci sa pohybuje osoba, ktorá hovorí po poľsky a rozpráva nezmysly. Informovalo o tom v pondelok košické krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



Preverením oznámenia polícia zistila, že ide o občana poľskej národnosti, ktorý nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť. "Počas predvádzania na útvar Policajného zboru bolo u osoby nájdené plastové vrecko so sušinou rastlinného materiálu a vrecko s bielym práškom. Expertízne skúmanie potvrdilo, že 1,98 gramu sušiny obsahuje účinnú látku THC, z ktorej by bolo možné pripraviť minimálne osem bežných jednotlivých dávok drog, a prášok bielej farby s hmotnosťou 3,32 gramu obsahoval kofeín s prímesou amfetamínu, pričom z uvedeného množstva by bolo možné pripraviť minimálne 23 bežných jednotlivých dávok drogy," uviedla polícia.