Kvalitu vody z nádrže Starina kontrolujú v niekoľkých fázach

Stakčín 28. mája (TASR) – Kvalitu vody z vodárenskej nádrže (VN) Starina v Sninskom okrese kontrolujú v niekoľkých fázach. Monitoring vykonávajú vodohospodári, prevádzkovateľ verejného vodovodu aj regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). K odberateľovi musí byť totiž dodaná v zdravotne bezchybnom stave.



Vodohospodári vykonávajú monitoring nádrže raz mesačne na viacerých miestach. Ide o prítoky Cirochy, Stružnice, Dary a Berezovca. Ďalšie odbery realizujú na priehradnom múre, prítoku na úpravňu, odtoku z nádrže, tiež na odbernej veži – využívaný horizont. "Pre vodárenské spoločnosti je dôležitá kvalita surovej vody, ktorá sa monitoruje na prítoku do úpravne," vysvetlil pre TASR hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava. Podľa jeho slov kvalita vody na nádrži Starina vyhovuje prijatým kritériám v zmysle nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.



Vodárenská spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľom verejného vodovodu, je povinná zabezpečovať sledovanie kvality vody počas jej akumulácie, úpravy a dopravy až k odberateľovi. Ako pre TASR uviedla Monika Krišková z agentúry Penelopa, ktorá mediálne zastupuje Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (VVS), z hľadiska mikrobiológie sledujú šesť ukazovateľov. Jedným z dôležitých faktorov pri posudzovaní kvality vody a rizika ohrozenia ľudského zdravia infekciou, je aj stupeň fekálneho znečistenia, ktorého najvýznamnejšími indikátormi sú Escherichia coli a enterokoky. "Tieto ukazovatele sa pravidelne sledujú a sú súčasťou každého rozboru (minimálnej aj úplnej analýzy). Za obdobie rokov 2016 až 2017 nebolo zaznamenané žiadne prekročenie ich limitu ani v surovej, ani v upravenej vode," doplnila.



"Situovanie nádrže Starina v priemyselne neznečistenom prostredí, jej technické parametre, vrátane ochranných opatrení v povodí, sú základnými kritériami, ktoré zaručujú vhodnosť kvality surovej vody na úpravu na pitné účely," uviedla s tým, že Starina patrí medzi vysokokvalitné zdroje pitnej vody na Slovensku.



Na kvalitu tejto vody dohliada aj RÚVZ v Humennom. "V rámci regiónu kontrolujeme 57 verejných vodovodov, do 24 z nich je dodávaná aj pitná voda z VN Starina, z toho 21 je zásobovaných iba vodou z tejto nádrže," uviedol pre TASR jeho riaditeľ a regionálny hygienik Miroslav Veliký. Spomenul, že ich prevádzkovú kontrolu realizuje v tomto prípade VVS, ktorá výsledky predkladá aj RÚVZ.



Vlastný monitoring vykonáva regionálny úrad na základe osobitného harmonogramu. "Z doterajších výsledkov hodnotíme kvalitu pitnej vody vo verejných vodovodoch zásobovaných pitnou vodou z VN Starina ako pitnú vodu, ktorá spĺňa požiadavky zdravotnej bezpečnosti," priblížil s tým, že výskyt nežiaducich látok v nej nebol zistený. Poznamenal, že v rámci štátneho zdravotného dozoru raz mesačne vykonávajú tiež odber surovej vody na prítoku do úpravne v Stakčíne a upravenej vody na výstupe z nej.