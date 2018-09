Ľ. Chodelková zabojuje o primátorský post s programom Iná Žilina

Ľudmila Chodelková zároveň predstavila aj tím 15 kandidátov na poslancov, s ktorým vstupuje do volieb.

Žilina 26. septembra (TASR) – Poslankyňa Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a žilinského mestského zastupiteľstva (MsZ) Ľudmila Chodelková predstavila v stredu program Iná Žilina, s ktorým sa ako nezávislá kandidátka bude uchádzať v komunálnych voľbách o primátorský post.



"Rovnako ako mnohí Žilinčania, aj ja pociťujem potrebu zmeny v našom meste. Už si nemôžeme dovoliť premrhať ďalšie roky, keď na prvom mieste neboli potreby Žilinčanov. S dôverou sa na mňa obracali mnohí moji známi, ale aj občania pri rôznych stretnutiach, aby som opäť za Žilinu zabojovala. A ja som sa rozhodla za ňu zabojovať. Z mojej doterajšej práce občania veľmi dobre vedia, že som vždy stála na ich strane, vždy som sa snažila pomáhať všetkým a tak to bude aj naďalej," uviedla Chodelková.



Zároveň predstavila aj tím 15 kandidátov na poslancov, s ktorým vstupuje do volieb. "Ponúkame reálny a jasný program, ktorý rieši problémy občanov v ôsmich oblastiach – dobre fungujúce a zodpovedné mesto, bezpečnosť, vzdelanie, šport, kultúra, zelené mesto, sociálna oblasť a oblasť dopravy a infraštruktúry. Prinášame viac ako sto riešení," doplnila kandidátka na post primátora.



"Nestoja za nami silní podnikatelia a ani nikto iný, komu by sme museli byť zaviazaní, a tak to aj ostane. Kampaň si financujeme z vlastných zdrojov a príspevkov podporovateľov. Príjmy a výdavky sú pre všetkých viditeľné na mojom transparentnom účte, ako aj na transparentnom účte OZ Iná Žilina, ktoré bolo v zmysle zákona zaregistrované ako tretia strana," dodala Chodelková.



O post primátora sa uchádzajú aj Peter Fiabáne (nezávislý s podporou OĽaNO, SaS, Sme rodina, Nova, Progresívne Slovensko, OKS, Šanca), viceprimátor Žiliny Patrik Groma (nezávislý s podporou strany Smer-SD), Tibor Hanuliak (SNS), poslanec MsZ Marián Janušek (nezávislý), poslanec Zastupiteľstva ŽSK a žilinského MsZ Martin Kapitulík (nezávislý), poslanec MsZ Ján Púček (ĽSNS). Súčasný primátor Igor Choma v januári oznámil, že nebude opätovne kandidovať v tohtoročných komunálnych voľbách.



Zo 150 kandidátov na poslancov MsZ je 61 nezávislých a 89 kandidátov nominovali politické strany.