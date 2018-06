VIDEO: Na Háji Nicovô postavia pomník novodobých veteránov

Od roku 1993 zahynulo pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách a mierových pozorovateľských misiách celkom 58 vojakov.



Liptovský Mikuláš 19. júna (TASR) – V areáli vojnového cintorína Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši v utorok poklepali základný kameň pomníka s menami novodobých slovenských vojnových veteránov. Na slávnostnom akte sa okrem ministra obrany SR Petra Gajdoša (SNS) a primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča zúčastnili i zástupcovia Ozbrojených síl (OS) SR, najvyšší predstavitelia Akadémie OS a vedenia mesta a veterán druhej svetovej vojny Ján Iľanovský. Miesto výstavby už prevzal zhotoviteľ, ktorý by mal pomník postaviť do konca októbra.



Od roku 1993 zahynulo pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách a mierových pozorovateľských misiách celkom 58 vojakov. Minister Gajdoš pripomenul, že slovenskí vojaci zabezpečujú mier, slobodu a demokraciu ďaleko od hraníc Slovenska už 25 rokov. Pomáhajú pritom občanom iných štátov, aby žili v pokoji a mieri.



"Celkovo 18.000 príslušníkov OS SR sa vystriedalo v operáciách pod vedením NATO, OSN a EÚ v rôznych štátoch sveta. Preto si cením dnešný deň, keď sme odovzdali zhotoviteľovi pamätníka tento priestor. Chcem, aby sme si tu každý rok uctili pamiatku obetí v jednotlivých operáciách a aby sme naplnili odkaz, že na nich nikdy nezabudneme," skonštatoval.



Ako ďalej doplnil, verí, že tento pomník bude navštevovaný nielen rodinnými príslušníkmi vojakov a profesionálnymi vojakmi, ale aj občanmi, ktorí si ich prácu vážia. "Každá obeť je veľkým zármutkom jednak pre rodiny, ale aj pre OS SR. Som presvedčený o tom, že tento pomník bude veľkolepý a verím, že viac mien sa doň vyrývať nebude," uviedol.



Druhý zástupca náčelníka Generálneho štábu OS, náčelník štábu Miroslav Kocian vyzdvihol význam pomníka pre ozbrojené sily, ktorý je podľa neho nespochybniteľný. Vďaka nemu budú mať vojaci možnosť uctiť si pamiatku kolegov, ktorí zahynuli v operáciách a misiách.



Primátor Liptovského Mikuláša ocenil rozhodnutie rezortu obrany umiestniť pomník venovaný zosnulým novodobým veteránom práve v Liptovskom Mikuláši. "Je to potvrdením toho, že k tejto téme máme veľmi blízko. Radi sme podporili výstavbu, či už poskytnutím pozemku, alebo pomocou pri príprave samotnej realizácie," doplnil.



Pomník bude vybudovaný v priestore areálu Háj-Nicovô tak, aby zachoval jeho historickú a výtvarnú kontinuitu. Lokalitu vybral rezort obrany z viacerých dôvodov. Mesto Liptovský Mikuláš má nielen bohatú vojenskú históriu, no zároveň je sídlom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá už roky pripravuje dôstojníkov do ich budúcich povolaní v rámci ozbrojených síl. Výhodou je aj jej poloha v strede Slovenska. Ústredným motívom komplexu pomníka budú mená zosnulých vojakov a ich symboly, ktoré budú vytesané do stien memoriálnej kaplnky.