Ľadový expres bude v lete opäť voziť turistov do Slovenského raja

Košice 28. júna (TASR) – Košice a Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji bude cez letné prázdniny počas sobôt opäť spájať špeciálny turistický vlak. Tzv. Ľadový expres začne svoju prvú jazdu v sobotu 29. júna. Zachádzať bude až po Červenú Skalu, novinkou je aj nadväzujúca autobusová kyvadlová doprava smerom na Hrabušice.



Mimoriadny spoj zriadila organizácia Košice Región Turizmus (KRT) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). Premávať bude do 31. augusta na trase Košice – Kysak – Margecany – Gelnica – Nálepkovo – Mlynky – Dedinky – Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa – Telgárt, penzión – Červená Skala a späť. Vlani toto priame spojenie Košíc s južnou časťou Slovenského raja podľa krajskej organizácie cestovného ruchu malo veľký úspech a inšpirovalo aj ďalšie slovenské regióny k zavedeniu podobných produktov.



Ľadový expres časovo nadväzuje na Gemerský expres, ktorý premával počas mája a júna z Košíc do oblasti Gemera. "Cieľom týchto mimoriadnych vlakových spojení je posilnenie domáceho cestovného ruchu a zjednodušenie dostupnosti turisticky zaujímavých miest verejnou dopravou," informoval KRT. V prípade Ľadového expresu ide o menej exponovanú južnú časť Národného parku Slovenský raj a lokality ako Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratená, Palcmanská Maša, Havrania skala či Ranč pod Ostrou skalou.



"Ľadový expres bol bestsellerom minulého leta, celkovo prepravil 2600 cestujúcich. Podobný úspech mal aj Gemerský expres. V tomto roku chceme začať vyhodnocovať naše doterajšie aktivity, aby sme vedeli vo väčšej miere spolupracovať s aktérmi v cestovnom ruchu a zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Informácie o Ľadovom exprese, ako aj inšpirácie na turistiku v cieľovej lokalite nájdu záujemcovia na webstránke vylety.kosiceregion.com.