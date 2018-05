Lamač opäť rozhýbal prvomájový Zdravbeh

Na štart tratí v dĺžke od 120 m až 5 km sa postavilo celkovo 124 bežcov

Bratislava 1. mája (TASR) - V bratislavskom Lamači sa v utorok dali do behu malé deti i tí s piatimi či šiestimi krížikmi na chrbte. Už tradične sa na 1. mája konal lamačský Zdravbeh, športovo-spoločenské popoludnie pre všetky vekové kategórie.



Na štart tratí v dĺžke od 120 m až 5 km, ktoré viedli v okolí Malokarpatského námestia, areálu základnej školy a ulicami mestskej časti, sa postavilo celkovo 124 bežcov. Rozdelení boli podľa kategórií - od trojročných detí až po seniorov nad 60 rokov. "Teší ma veľký záujem detí, trochu mrzí, naopak, to, že v kategórii 16 až 18 rokov sa nikto neprihlásil. Verím, že je to však iba pre tento rok," bilancoval po podujatí starosta Lamača Peter Šramko.



Okrem víťazov v jednotlivých kategóriách organizátori špeciálne ocenili aj najzamilovanejšiu bežeckú dvojicu a tiež pretekára, ktorý odbehol trať v dĺžke 3,75 km naboso.