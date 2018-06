Lanovka z Dediniek na Geravy v Slovenskom raji má premávať v lete 2019

Projekt je v súčasnosti v štádiu prípravy. Pre zlý technický stav bola od roku 2011 odstavená.

Rožňava 14. júna (TASR) – Lanovka, ktorá spája obec Dedinky a Geravy v Slovenskom raji, by mohla slúžiť turistom v budúcoročnej letnej turistickej sezóne. Projekt je v súčasnosti v štádiu prípravy. Pre zlý technický stav bola od roku 2011 odstavená.



"Finančné prostriedky na tento projekt máme. Čakali sme na rozhodnutie Protimonopolného úradu, veľmi sa teším, že jeho rozhodnutie je pozitívne. Pripravujeme proces verejného obstarávania a pripravuje sa projektová dokumentácia. Očakávame, že lanovka na Geravy v letnej turistickej sezóne 2019 bude fungovať," uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



Oprava bude podľa nej financovaná z prostriedkov, ktoré získali od Košického samosprávneho kraja vo výške 400.000 eur, 200.000 eur dostali od Úradu vlády SR.



"Je naozaj veľmi smutné, že lanovka na Geravy nefunguje už dlhodobo, čím sme prišli o návštevníkov na juhu Národného parku Slovenský raj a taktiež aj o poskytovateľov služieb, čiže určite sa to dotklo aj podnikateľských subjektov. V súčasnosti aktivizujeme túto časť Národného parku," skonštatovala Vargová Jurková.



"Myslím si, že nielen obyvatelia obce, ale aj široká verejnosť sa tomu tešia, lebo to tu chýba. Je to taký, povedal by som, základný, nosný prvok turizmu v našom regióne," uviedol na margo obnovy lanovky starosta obce Dedinky Milan Červenka.



Zároveň by chceli zlepšiť služby pre návštevníkov tohto regiónu. "Ubytovanie, športové aktivity, člnkovanie, plávanie či rybolov. Všetky tieto veci, ktoré, keď sa dajú dokopy, tak to prostredie, myslím si, že bude dostatočne atraktívne. Boli by sme radi, keby sa bývalá sláva tohto regiónu vrátila na úroveň, aká bola kedysi," dodal Červenka.