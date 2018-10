Laššáková: Práce na hrade Krásna Hôrka by sa mohli začať na jeseň 2019

Ako Laššáková pripomenula, po nástupe do funkcie navštívila viaceré kultúrne pamiatky, ktoré je potrebné zrekonštruovať.

Krásna Hôrka 24. októbra (TASR) – Stavebné práce na hrade Krásna Hôrka by sa mohli začať na jeseň 2019. Na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády v Rožňave, ktorá patrí medzi najmenej rozvinuté okresy, to v stredu povedala ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Spolu s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) skritizovali doterajší postup a uviedli, že zaň vyvodia zodpovednosť.



Ako Laššáková pripomenula, po nástupe do funkcie navštívila viaceré kultúrne pamiatky, ktoré je potrebné zrekonštruovať. Podľa jej slov toho na hrade Krásna Hôrka veľa nenašla. „Stav na hrade Krásna Hôrka nás neteší ani doteraz. Hrad dostal v rámci poistky na rekonštrukciu sedem miliónov eur, z toho bolo 5,5 milióna eur preinvestovaných na dočasné prekrytie. Neexistoval žiadny harmonogram obnovy. Projektová činnosť a inžiniering boli v slepej uličke, a to až do takej miery, že zmluva s dodávateľom je momentálne predmetom súdneho sporu,“ povedala s tým, že neexistoval ani akčný plán ďalších krokov, výkaz či výmer. Podľa jej slov nebol ani posudok vplyvov na životné prostredie, takzvaná EIA. Stalo sa tak až 5. októbra.



Projektový plán s termínmi vypracoval ďalší projektový manažér. Laššáková tvrdí, že rezort komunikuje so všetkými dotknutými. „Toto je absolútne maximálne proaktívny prístup,“ dodala s tým, že do projektovej prípravy rekonštrukcie zainteresovali aj Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave.



Ako hovorí, prioritne sa bude pracovať na podhradí, následne dolnom a strednom hrade. Na hornom hrade stále prebieha archeologický prieskum. Podľa jej slov by malo v podhradí vzniknúť informačné centrum.



Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie očakáva od STU vo februári 2019. „O mesiac by sme mohli začať s verejným obstarávaním pre zhotoviteľa. Ak všetko dobre pôjde, tak v jeseni 2019 by sme mohli začať stavebné práce na obnove Krásnej Hôrky. Veľmi ma mrzí, že predchádzajúcich šesť rokov moji predchodcovia stratili, pretože to boli doslova stratené roky. Keď sme našli dokumentáciu, neboli v nej napr. okrúhle pečiatky ani od takých inštitúcií, ako je Hasičský a záchranný zbor. Všetko toto nás čakalo a všetko robíme,“ uviedla.



Zároveň podotkla, že pokiaľ nebudú vyriešené všetky bezpečnostné predpisy, nebude otvorená ani časť hradu. „Neprejde týždeň, aby sme sa na ministerstve kultúry nevenovali Krásnej Hôrke,“ ubezpečila.



Spolu s premiérom kritizovala doterajší postup. „Keď sa dostaneme ku konkrétnym výsledkom, tak bude vyvodená zodpovednosť, pretože nie je možné preinvestovať peniaze a potom sa súdiť s ministerstvom kultúry,“ pripomenula s tým, že viacero ľudí už nepracuje pre Slovenské národné múzeum, ani na projekte.



„Je potrebné odpovedať si na otázky, či sa tomu zodpovední venovali aj na inštitúcii, lebo nad všetkým musí vždy niekto dohliadať. Podľa mňa sa treba pozrieť nielen na projektanta, ale aj na to, kto to mal na starosti v rezorte a či sa tomu patrične venoval. Neexistuje, aby sme šesť rokov boli tam, kde sme teraz,“ povedal Pellegrini.



Podľa jeho slov dostala ministerka pokyn okamžite zdynamizovať a začať práce. „Pomedzi to môžeme dať na pranier a verejne oznámiť, kto spôsobil tento stav, lebo to škodí tomuto regiónu“, uzavrel.



Ministerka kultúry odhaduje ďalšie náklady na dokončenie rekonštrukcie hradu na desiatky miliónov eur. Avizovala, že konkrétny materiál bude na rokovanie vlády pripravený v najbližších dňoch.



Hrad Krásna Hôrka je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorú 10. marca 2012 zničil rozsiahly požiar.