Laureátmi Akademickej Nitry 2018 sa stali Technik a Roksolaniia

Nitra 6. júla (TASR) – Titul laureátov Akademickej Nitry 2018 si z akademického festivalu folklórnych súborov odnášajú folklórny súbor Technik zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ukrajinský folklórny súbor Roksolaniia z Kyjeva. Rozhodla o tom medzinárodná porota zložená z odborníkov v oblasti folklóru. Porota hodnotila programy deviatich slovenských súborov a šiestich zahraničných súborov vystupujúcich na 41. ročníku festivalu, ktorý sa v piatok skončil v Nitre.



Počas troch dní sa na doskách nitrianskeho divadla i v uliciach mesta predstavilo takmer 600 účinkujúcich. „Oproti ostatným folklórnym festivalom je Akademická Nitra špecifická v tom, že je zameraná na vysokoškolské folklórne súbory, čiže na amatérsku záujmovú činnosť študentov, ktorí prinášajú do folklóru nové smery, nové spôsoby stvárnenia a aj entuziazmus," povedal Ondrej Debrecéni zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá bola hlavným organizátorom tohtoročného festivalu.



K sprievodným podujatiam festivalu patrili hudobné a tanečné vystúpenia v uliciach mesta a niektorých obciach nitrianskeho regiónu, krojovaný sprievod mestom, stretnutie zástupcov jednotlivých súborov s predstaviteľmi krajskej i mestskej samosprávy či workshop.



Festival Akademická Nitra má 50-ročnú históriu, prvýkrát sa súťaž umeleckej tvorivosti mládeže uskutočnila v roku 1968 v Prešove. Neskôr sa festival rozdelil, Nitra sa špecializovala na folklórny festival. Po dvoch ročníkoch v roku 1970 a 1972 sa však z organizačných dôvodov festivalu vzdala. Prevzal ho Zvolen, kde sa festival Akademický Zvolen konal do roku 1991.



Od roku 1992 sa urobila nová koncepcia festivalu s cieľom zvýšiť jeho úroveň. Odvtedy sa pri organizácii pravidelne striedajú Nitra a Zvolen. "V Nitre sme sa v roku 1996 dohodli s Univerzitou Konštantína Filozofa, že sa budeme pri organizovaní festivalu v Nitre striedať. Od budúceho roka chystáme opäť novú koncepciu, festival by mal ísť po novom," povedal Debrecéni.