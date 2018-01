V Lazanoch bola v minulosti nemocnica i protitrachómové ambulatórium

K pôvodným slovanským osídleniam na hornej Nitre patria Lazany. Obec v okrese Prievidza, ktorá bola v minulosti známa i štátnym protitrachómovým ambulatóriom, vyhľadávajú ľudia pre bývanie aj pre dobrú dostupnosť do okresného mesta. Vznik Lazian sa môže predpokladať ešte pred 12. storočím, prvá písomná zmienka o obci bola v roku 1430, a to v listine, ktorou Noffryovci dostali bojnické panstvo. Na snímke starostka obce Lazany Jana Matiašková stojí pred erbom obce, ktorý tvoria poľnohospodárske nástroje kosák a čerieslo pluhu. V Lazanoch 19. januára 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Výstavbou telocvične žila celá obec, ľudia sa jej dočkali po 55 rokoch

V Lazanoch (okres Prievidza) vybudovali telocvičňu za vyše 400.000 eur. Športovisko, na ktoré tamojšia základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) čakala 55 rokov, jej v piatok slávnostne odovzdali do užívania. Na snímke budova telocvične v Lazanoch 1. decembra 2017. Foto: TASR - Alexandra Moštková

V Lazanoch (okres Prievidza) vybudovali telocvičňu za vyše 400.000 eur. Športovisko, na ktoré tamojšia základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) čakala 55 rokov, jej v piatok slávnostne odovzdali do užívania. Na snímke škôlkári sú v novej telocvični v Lazanoch 1. decembra 2017. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Slamený dom už prešiel kolaudáciou, bývanie v ňom si rodina pochvaľuje

Na snímke rodina Hankovcov si bývanie v ekologickej stavbe, slamenom dome pochvaľuje. V Lazanoch 19. januára 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

K pôvodným slovanským osídleniam na hornej Nitre patria Lazany. Obec v okrese Prievidza, ktorá bola v minulosti známa i štátnym protitrachómovým ambulatóriom, vyhľadávajú ľudia pre bývanie aj pre dobrú dostupnosť do okresného mesta. Vznik Lazian sa môže predpokladať ešte pred 12. storočím, prvá písomná zmienka o obci bola v roku 1430, a to v listine, ktorou Noffryovci dostali bojnické panstvo. Na snímke pec je srdcom ekologickej stavby, slameného domu rodiny Hankovcov. V Lazanoch 19. januára 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zvonárike dom zrekonštruovali nadšenci zo Sielnice za pomoci miestnych

Lazany 20. januára (TASR) - K pôvodným slovanským osídleniam na hornej Nitre patria Lazany. Obec v okrese Prievidza, ktorá bola v minulosti známa i štátnym protitrachómovým ambulatóriom, vyhľadávajú ľudia pre bývanie aj pre dobrú dostupnosť do okresného mesta.spomenula starostka Jana Matiašková. Pôvodní obyvatelia Lazian sa podľa nej zameriavali viac-menej na poľnohospodárstvo.V roku 1479 darovali Noffryovci osadu bojnickému oltárnictvu sv. Antona Pustovníka. Odvtedy sa lazianskym zemepánom stala fara v Bojniciach. Bojnický prepošt František Žilka dal v roku 1692 postaviť obecný chudobinec, z ktorého sa do konca 19. storočia vyvinula dobre zariadená malá nemocnica.podotkla Matiašková. Štátne ambulatórium v Lazanoch zriadili za prvej republiky, boj proti vtedy rozšírenej sociálnej chorobe hornej Nitry zabezpečovalo aj pre okolie.načrtla.Bývanie v Lazanoch zabezpečujú nájomné byty aj individuálna bytová výstavba.ozrejmila starostka.Priemerný vek obyvateľov ku koncu minulého roka podľa nej bol len 40 rokov.priblížila.Celoslovensky známymi sa Lazany možno stali i počas predošlých niekoľkých volieb.dodala starostka.Obec sa môže pochváliť i významnými osobnosťami, pôsobil tu farár Daniel Latyak, fráter Štefan Petic. Žil tu paralympionik Jakub Krako, ktorý má i čestné občianstvo obce. Družobným mestom Lazian je český Úsov.Po 55 rokoch môžu žiaci lazianskej školy cvičiť v telocvični. Obec Lazany v okrese Prievidza okrem jej výstavby zabezpečila i bezbariérový prístup na úrad či oddychovú zónu. V pláne má i ďalšie investície.spomenula starostka obce Jana Matiašková.Prvou vecou bolo podľa nej vybudovanie bezbariérového prístupu na obecný úrad z vlastných zdrojov, kde projekt pripravil ešte bývalý starosta, ako druhé obec riešila v športovom areáli vybudovanie detského ihriska spolu s oddychovými zónami, kde sú lavičky, stoly a otvorené ohniská na opekanie.doplnila.Koncom roka obec skolaudovala pri škole novovybudovanú telocvičňu, na ktorú získala prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Investíciu financovala i z úveru a vlastných zdrojov.priblížila Matiašková.Obci sa podľa nej podarilo taktiež získať prostriedky z Ministerstva životného prostredia SR na vybudovanie zberného dvora, ktorý by chcela sprevádzkovať už tento rok.ozrejmila.Jednou z pôvodne neplánovaných vecí, ktorou sa chcú Lazany zaoberať, je vybudovanie detského ihriska pri nájomných bytoch. Na výstavbu chce získať obec mimorozpočtové zdroje.dodala starostka.Koncom vlaňajšieho roka skolaudoval stavebný úrad slamený dom v Lazanoch (okres Prievidza). Bývanie v ekologickej stavbe si rodina bývalého učiteľa Ivana Hanka pochvaľuje.S výstavbou slameného domu začala rodina svojpomocne v roku 2013, pri prácach Hankovi pomáhal otec i svokor. Do obývateľnej podoby dali stavbu o štyri roky.povedal Hanko.Hrubá stavba je ako každý iný dom, typovo je to však drevodom, keďže má drevenú nosnú konštrukciu a tá je vyplnená slamou. Slama je chránená v obvodových stenách zvonku a zvnútra hlinenými omietkami. Hlinu získal Lazanec priamo z pozemku a slama je zo štyri až päť kilometrov vzdialeného poľa.opísal s úsmevom Hanko. Na slame ho podľa neho prekvapilo, že je v balíkoch tvárna.doplnil. Výzdobu domu tvoria i sgrafitá, vykurovanie domu zase zabezpečuje pec na kusové drevo.Dom skolaudovali len v závere minulého roka. Pri kolaudácii domu zo slamy a hliny pristupoval laziansky stavebný úrad ako pri každej stavbe, povedala starostka obce Jana Matiašková.dodala.Či by sa Hanko, ktorý je v súčasnosti živnostníkom, venoval stavaniu podobných domov aj profesionálne, ešte podľa svojich slov nevie.uzavrel.Zachovávať a obnovovať ľudové tradície sa snaží folklórny a divadelný súbor dospelých a detí Sielnica. Budúci rok si skupina, ktorá je známa najmä svojím programom na svadbách, pripomenie 20 rokov od založenia.Inšpiráciou názvu tohto súboru bol názov miestneho potoka prameniaceho pod vrcholom Magury.spomenula Anna Jakubská z Folklórneho súboru (FS) Sielnica.Neskôr súbor podľa nej nabral viac žien z obce, získal muzikantov - harmonikárov a huslistku. Za roky pôsobenia sa vymenilo zopár harmonikárov, v súčasnosti má FS Sielnica 23 členov a veľa priaznivcov.načrtla.Členovia Sielnice hrávajú aj divadlo, naposledy to boli pašiové hry, aktuálne skúšajú Pacha.podotkla členka súboru.Populárnou je Sielnica vďaka svojmu programu, s ktorým účinkuje na svadbách po celom Slovensku. Ide o vienok, alebo inak povedané začepčenie nevesty.ozrejmila Jakubská. Spomenula, že niektoré soboty absolvuje FS Sielnica niekedy aj dve, tri čepčenia. Vtedy prídu domov jej členovia až o štvrtej ráno. Sielnica robí aj odobierky.Detský folklórny súbor Malá Sielnica zase tvoria deti z miestnej základnej školy, vedie ich učiteľka Alena Zaťková, bývalá folkloristka z Vtáčnika.Dnes folkloristi vystupujú v profesionálnych krojoch, prvé kroje si však šili sami.Uchovávať tradičnú ľudovú kultúru sa snaží Folklórny súbor (FS) Sielnica z Lazian (okres Prievidza). Aj preto sa jeho členovia podujali zrekonštruovať starý rodinný dom, kde od polovice minulého roka zriadili malé dedinské múzeum. Nesie meno Zvonárike dom.Dom pri potoku bol postavený v roku 1853. Nesie meno po obecnom zvonárovi Štefanovi Buznovi, ktorý tam býval s rodinou. Ide o jeden z posledných domov postavených z nepálenej tehly. Lazany v roku 1820 zachvátil požiar, keď zhorela väčšia časť dediny spolu s kostolom. Bojnický zemepán potom povolil poddaným stavať domy z pevnejšieho materiálu, ktorým boli tehly a drevonačrtla Anna Jakubská z FS Sielnica.Zvonárike dom je podľa nej dvojmiestny, predná časť sa volá izba a zadná časť je kuchyňa.vymenovala s tým, že zariadenie získal FS Sielnica od Lazančanov.Domček zrekonštruovali členovia Sielnice za pomoci miestnych remeselníkov, ktorí tak urobili bez nároku na honorár. Materiál na stavbu si folkloristi vyspievali.ozrejmila Jakubská.S obecným zvonárom Buznom je spätá aj legenda. Ku koncu vojny boli Nemci v dedine a potrebovali z nej odísť, preto hľadali kočiša, ktorý by im odviezol veci do Nemeckého Pravna.dodala Jakubská.