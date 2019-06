Berdisová: Bývalý pracovný vzťah Rybanského s Buocikom nie je problém

Bratislava 21. júna (TASR) – Bývalý pracovný vzťah medzi vybratým kandidátom na šéfa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martinom Rybanským a členom Dozornej rady DPB i mestským poslancom Jánom Buocikom nevníma etická poradkyňa Lucia Berdisová, ktorá dozerá na prípravu a dodržiavanie etického kódexu výberového procesu, ako problematický.



"Minulý pracovný vzťah, špeciálne, ak je oznámený a nezakrývaný tak, ako to urobil podľa mojich informácií uchádzač, nevytvára prepojenie, ktoré by ohrozovalo objektivitu jeho účastníkov. Samozrejme, ak nenastanú ďalšie okolnosti, napríklad sa medzi osobami nevytvorí nejaký typ mimoprofesionálneho puta," vysvetlila Berdisová. Ak by takéto mimoprofesionálne puto, či už vo forme afinity alebo antipatie, vzniklo, problematické v rozložení kompetencií a zodpovednosti by podľa nej nebolo na strane predsedu predstavenstva, ale na strane člena dozornej rady, teda na strane Buocika. "Skôr by mohla byť spochybnená jeho nestrannosť pri vykonávaní kontrolnej činnosti. O žiadnom mimoprofesijnom prepojení Buocika a uchádzača však nemáme informácie," podotkla etická poradkyňa, ktorá radí projektovému tímu pri príprave a realizácii výberového konania. Ako tvrdí, Buocik nemá žiadne slovo v rámci výberového konania. "Takže ani nemohol nijako uchádzačovi pomôcť, ani mu uškodiť," skonštatovala.



Výberovou komisiou vybratý a primátorom Bratislavy Matúšom Vallom odobrený kandidát na šéfa DPB Rybanský pracoval v minulosti vo firmách, ktoré sú blízke Buocikovi. Dokazujú to zverejnený životopis Rybanského i výpisy z obchodného registra SR. Vallo procesu výberových konaní dôveruje, v utorok (18. 6.) vyhlásil, že "takýto transparentný výber na riadiace pozície v mestských podnikoch sa doteraz neuskutočnil".



Rybanský pre TASR povedal, že v podkladoch do výberového konania i v samotnom procese uviedol pravdivo všetky skutočnosti týkajúce sa jeho doterajšieho profesijného pôsobenia. "Akékoľvek moje prepojenia s predchádzajúcim vedením DPB, prípadne s minulými či súčasnými mestskými poslancami, vyplývajú z dokladov, ktoré som výberovej komisii predložil, ako aj z môjho životopisu, ktorý je zverejnený na webovej stránke hlavného mesta," povedal. Tvrdí, že s Buocikom neudržiava žiadne nadštandardné vzťahy. "Komunikujem s ním ako s členom Dozornej rady DPB tak ako s inými súčasnými či bývalými členmi rady," skonštatoval.



Buocik pre TASR povedal, že akékoľvek prepojenia jeho osoby na Rybanského z minulosti boli uvedené v zverejnenom životopise Rybanského. "Žiadnym spôsobom som nezasahoval do transparentného výberového konania na obsadenie pozície predsedu predstavenstva DPB. Vylučujem akýkoľvek vplyv mojej osoby na rozhodnutie výberovej komisie," uviedol. Taktiež tvrdí, že ako mestský poslanec bude k Rybanskému, v prípade jeho zvolenia, pristupovať rovnako ako ku ktorémukoľvek členovi vedenia mestských spoločností a organizácií.