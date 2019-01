Lehnice získali dotácie na zníženie energetickej náročnosti budov

Ako pre TASR uviedol starosta obce František Szitási, obstarávanie prebehlo a na jar či v lete sa začne realizácia obidvoch projektov.

Lehnice 30. januára (TASR) – Obec Lehnice v Dunajskostredskom okrese získala z eurofondov od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) dotáciu viac ako 900.000 eur na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy a taktiež na tento účel vyše 800.000 eur na budovu obecného úradu. Spolufinancovanie obce predstavuje päť percent.



Ako pre TASR uviedol starosta obce František Szitási, obstarávanie prebehlo a na jar či v lete sa začne realizácia obidvoch projektov. "Sú to projekty, ktoré súvisia s výmenou okien a izoláciou strechy. Musíme to riešiť za chodu. To znamená, že obecný úrad musí fungovať, nemôžme ho zatvoriť na tri mesiace a aj materská škola. Čaká sa na obdobie, kedy bude vhodné z hľadiska technických pomerov, aby sa mohla začať realizácia," dodal.



Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy prostredníctvom zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmeny existujúcich výplní otvorov a výmeny osvetlenia, rekonštrukcie ústredného kúrenia, vybudovania fotovoltiky, ako aj ďalších stavebných úprav a dokončovacích prác. Podobne sa bude riešiť aj zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, pričom pôjde okrem iného o zateplenie obvodového plášťa a stropov.



Energetický audit ako podklad pri plánovaní oboch projektov preukázal, že v budove sú podstatné možnosti úspor, a to hlavne pri znižovaní tepelných strát. Vysoká miera úspor energie, ktorá vznikne po realizácií navrhovaných opatrení pozitívne ovplyvní aj ekonomickú návratnosť a pôjde i o pozitívny dopad na životné prostredie, nakoľko bude produkované menšie množstvo škodlivých emisií.