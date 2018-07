BOJA SA ZÁPACHU: V Lehote pod Vtáčnikom protestujú proti farme

Časti obyvateľov Lehoty pod Vtáčnikom (okres Prievidza) sa nepáči zámer miestneho poľnohospodára, ktorý tam chce na svojich pozemkoch vystavať komplex hospodárskych budov na chov dojníc. Obávajú sa zápachu, ktorý by sa z areálu v blízkosti záhradkárskej osady mohol šíriť. Iniciovali preto petíciu, ktorú v priebehu niekoľkých dní podpísali stovky občanov. Na snímke konateľ spoločnosti Poľno Vtáčnik Daniel Frauenschuh ukazuje na mape umiestnenie budúcej farmy. Lehota pod Vtáčnikom 18. júla 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Lehota pod Vtáčnikom 18. júla (TASR)- Časti obyvateľov Lehoty pod Vtáčnikom (okres Prievidza) sa nepáči zámer miestneho poľnohospodára, ktorý tam chce na svojich pozemkoch vystavať komplex hospodárskych budov na chov dojníc. Obávajú sa zápachu, ktorý by sa z areálu v blízkosti záhradkárskej osady mohol šíriť. Iniciovali preto petíciu, tú v priebehu niekoľkých dní podpísali stovky občanov.tvrdí predseda petičného výboru Michal Gašparovič.Obyvatelia podľa neho mali možnosť vyjadriť sa k projektu tým, že dávali nejaké otázky, ale nemali možnosť vyjadriť sa k tomu, či ho tam chcú alebo ako bude riešený.doplnil.Časť Lehoťanov, ako doplnil Gašparovič, v prvom rade požaduje, aby dala firma záruky, že nebudú problémy, ktoré tam doteraz so zápachom boli.vysvetlil.Petíciou chcú obyvatelia docieliť, aby sa zámer nedostal do územného plánu obce. Podpisy, ktorých má byť vyše 1000, plánuje výbor zbierať asi dva týždne, následne ich predloží na obec.Farma s maštaľou a malým mäsokombinátom má stáť asi 1,3 kilometra od obce, na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti.uviedol konateľ spoločnosti Poľno Vtáčnik Daniel Frauenschuh.reagoval na petíciu Frauenschuh. V rámci novej farmy firma podľa neho investuje do novej močovkovej jamy aj s novou technológiou, ktorá bude zakrytá, ďalej do techniky z Holandska, novej dojárne, ventilačného systému.podotkol.S výstavbou poľnohospodárskeho areálu zatiaľ územný plán obce nepočíta.dodal prednosta obecného úradu v Lehote pod Vtáčnikom Jozef Mendel.Firma chce s výstavbou dojárne a dvoch hál na 1400 až 1600 kusov dobytka začať budúci rok. Na začiatku tam presunie 500 kusov dobytka zo starých budov v Lehote pod Vtáčnikom a ďalších 350 z Handlovej. V priebehu piatich až siedmich rokov sa ich počet má navýšiť na 2500 kusov. Investícia má priniesť aj 25 nových pracovných miest, aktuálne spoločnosť zamestnáva 160 ľudí.Projektom spoločnosť sleduje investície do budúcnosti v rámci výroby domáceho mlieka a zdravých produktov, tiež vytvorenie lepších pracovných a platových podmienok pre zamestnancov. Zámer predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie, konanie na 60 dní aktuálne prerušili.